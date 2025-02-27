Стартовала открытая бета обновления 1.54 для Euro Truck Simulator 2

Сегодня мы рады сообщить, что открытая бета-версия версии 1.54 для Euro Truck Simulator 2 теперь доступна для ознакомления и тестирования. Если вы планируете принять участие в этом открытом бета-тестировании, мы просим вас, пожалуйста, помочь нам, сообщив о любых ошибках, с которыми вы можете столкнуться, в соответствующих разделах наших официальных форумов.

Ваши отзывы и сообщения действительно ценны для нашей команды, и мы заранее благодарим вас за то, что вы нашли время помочь нам. А теперь, без лишних слов, давайте посмотрим, что ждет нас в открытой бета-версии версии 1.54.

Переработана система доставки грузов

До сих пор казалось, что игра, объединяющая прицеп с грузом, таким как часть оборудования, на самом деле была созданной вручную моделью, причем каждая пара прицеп-груз хранилась отдельно на диске. Такой подход требовал огромного количества уникальных моделей, что затрудняло эффективное добавление нового контента и занимало много места на диске.

В обновленной грузовой системе код автоматически объединяет груз и прицепы на основе упрощенных правил. Это означает, что для каждого груза будет определена своя модель, методика погрузки и способ крепления. Это значительно упростит работу нашей автомобильной бригады, поскольку нашим 3D-художникам больше не нужно вручную создавать готовые пары прицеп-груз.

Несмотря на то, что на первой итерации могут возникнуть проблемы, стоит усовершенствовать систему, поскольку это не только повышает эффективность, но и экономит дисковое пространство и память, устраняя необходимость хранить бесчисленные готовые комбинации. Этот проект также может привести к появлению других возможностей для обеих наших игр, особенно с динамической загрузкой груза (un) и многим другим. Вы можете прочитать о том, как этот проект был реализован в нашем недавнем блоге Under the Hood.(Под капотом.)

Редизайн меню настройки грузовика

Меню настроек грузовика было полностью переработано, чтобы сделать его более удобным для пользователя. Ранее для каждой опции регулировки угла обзора водителя, сиденья, зеркал и т.д. были отдельные меню с разным расположением. Теперь они имеют единый интерфейс, что делает настройки намного более интуитивными и простыми. Новый дизайн также схож с нашим предыдущим обновлением пользовательского интерфейса и оптимизирован как для мыши, так и для контроллера, обеспечивая доступность для всех пользователей.

Для пользователей клавиатуры и мыши настройки теперь стали более простыми благодаря использованию клавиш WASD для навигации, а также ползунков и кнопок для более точной настройки. В то же время пользователи контроллеров оценят, что новая система работает гораздо более плавно: левый джойстик управляет настройками, правый - перемещением камеры для позиционирования зеркала, а кнопки D-pad или плечевые кнопки управляют меню.

Поддержка плечевых кнопок делает навигацию по меню более удобной для пользователей с контроллерами. Это обновление значительно упрощает регулировку зеркал и сидений, особенно для тех, кто использует контроллеры, обеспечивая более плавное и приятное вождение. Доступ к меню настройки грузовика остался прежним. Вы можете использовать клавишу F4 по умолчанию, пользовательскую клавишу по вашему выбору или через меню услуг советника.

Мы надеемся, что вам понравится этот редизайн, и вы найдете его простым в использовании. Если у вас есть какие-либо пожелания, мы будем рады их услышать. Вы можете поделиться своими комментариями и идеями на нашем официальном форуме.

Внедрение системы PhysX

В рамках открытого бета-тестирования версии 1.54 мы внедряем физический движок NVIDIA PhysX в качестве альтернативы нашему текущему физическому движку Bullet для низкоуровневой симуляции физики в игровом мире, с которым взаимодействуют игроки. Это изменение позволяет игрокам получать более точные результаты обнаружения столкновений и более надежное поведение в сценариях, связанных с столкновениями транспортных средств с препятствиями или другими транспортными средствами. PhysX также предлагает нашим командам улучшенные средства отладки, что косвенно приносит пользу игрокам, помогая более эффективно устранять ошибки.

Одно из самых заметных улучшений, привнесенных PhysX, уже доступно в нашем недавно представленном игровом режиме Driving Academy. Например, столкновения с конусами и препятствиями теперь более точны, а объекты больше не "парят" над землей после взаимодействия, что было замечено в Bullet. Хотя игроки могут и не заметить кардинальных изменений, поведение при определенных взаимодействиях должно немного улучшиться.

С выходом версии 1.54 физический движок PhysX теперь используется по умолчанию для всех игровых процессов. Игроки, предпочитающие предыдущий физический движок Bullet, могут вернуться к нему, используя аргумент командной строки "-bullet" в настройках запуска Steam.

Академия вождения - Volvo FH Series 5, Volvo FH Series 6 и Iveco S-Way

В обновлении 1.54 мы внедрим как Volvo FH Series 5, так и Volvo FH Series 6, а также Iveco S-Way into Driving Academy. Эти красивые грузовики были добавлены в Euro Truck Simulator 2 в декабре, и теперь у вас будет возможность опробовать их в различных сложных сценариях в Академии вождения!

Награды Академии вождения

Все, кто уже прошел или собирается пройти весь первый модуль Академии вождения, получат специальные награды для использования в базовой игре - подвесной синий дорожный конус для кабины и настраиваемую окраску вашего грузовика от Академии вождения. Так что обязательно выполняйте свои сценарии и получайте свои награды, их еще будет много впереди!

Журнал изменений:

Игровой процесс

Пересмотрена система перевозки грузов

Награды Академии вождения

Транспортные средства:

Volvo FH Series 5, Volvo FH Series 6 и Iveco S-Way пополнили ряды Академии вождения

Визуальные:

Редизайн меню настройки грузовика

Другое:

Реализация PhysX

Открытая бета-версия версии 1.54 в настоящее время недоступна для пользователей Mac OS, но ожидается, что она будет выпущена для платформы в ближайшем будущем. Так что наслаждайтесь всеми новыми дополнениями, но, пожалуйста, помните: Это всего лишь открытая бета-версия, а не стабильная общедоступная версия, поэтому вы можете столкнуться с ошибками, нестабильностью или сбоями. Ничего страшного, если вы хотите дождаться финальной версии. Но если вы заинтересованы в том, чтобы помочь нам сделать это быстрее, мы будем признательны за все ваши отзывы на нашем форуме и сообщения об ошибках в специальном разделе.

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей вики-страницей по моддингу, чтобы получить подробную информацию о модах для игры.

Если вы хотите принять участие в открытом бета-тестировании, вы можете найти эту версию в ветке public_beta в Steam. Получить к нему доступ можно следующим образом: Клиент Steam → БИБЛИОТЕКА → щелкните правой кнопкой мыши на Euro Truck Simulator 2 → Свойства → вкладка Бета-версии → public_beta → 1.54. Пароль не требуется. Иногда вам приходится перезапускать клиент Steam, чтобы увидеть там правильное название ветки.