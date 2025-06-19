Стартовала открытая бета обновления 1.55 для Euro Truck Simulator 2

после выхода экспериментальной бета-версии с асинхронной загрузкой в мае мы рады объявить о выходе открытой бета-версии 1.55 для Euro Truck Simulator 2, которая включает в себя различные улучшения и новый контент.До выхода полной версии 1.55 останется несколько недель, поэтому, пожалуйста, имейте в виду, что это первая открытая бета-версия, и она все еще находится в стадии разработки, которая будет получать обновления в течение всего периода открытого бета-тестирования.

Если вы хотите попробовать, вы можете внести свой вклад, сообщив о любых ошибках, с которыми вы можете столкнуться, в соответствующем разделе наших официальных форумов. Ваши отзывы и сообщения чрезвычайно ценны для нашей команды, и мы заранее благодарим вас за то, что вы нашли время помочь нам. Итак, что вы ожидаете найти в открытой бета-версии версии 1.55 для ETS2? Давайте рассмотрим это поближе!

Академия вождения - Навыки вождения грузовиков

В этом новом модуле Академии вождения, который называется "Навыки вождения грузовиков", будет представлен набор гораздо более сложных сценариев, которые позволят испытать на прочность даже самых опытных водителей. Для этого нового модуля и набора сценариев мы также введем новую систему вознаграждений. По-прежнему самое важное - точно выполнить сценарий, двигаясь по заданному маршруту и избегая столкновений. Что касается уровня владения языком, то для успешного прохождения сценария вам могут потребоваться дополнительные условия.

В этом модуле игроки смогут получить до 3 коллекционных звезд, которые можно заработать, выполнив дополнительные условия, такие как использование только внутренней камеры, ограничение переключения передач между передним и задним ходом или выполнение сценария в установленные сроки. Вы получите вознаграждение за выполнение всех сценариев, а также сможете получить дополнительные награды, собрав все 3 звезды в каждом из них.

Чтобы по-настоящему проверить свои навыки, вы не найдете никаких предварительно записанных видеоуроков, и вам придется использовать все знания, которым мы научили вас в нашем первом модуле Академии вождения.

Асинхронная загрузка

Мы усердно работаем над внедрением новой системы, которую мы называем асинхронной загрузкой. Эта система предназначена для улучшения процесса загрузки, обеспечивая непрерывность работы игрового экрана и экрана загрузки, в то время как ресурсы загружаются в фоновом режиме. Основным преимуществом здесь является уменьшение заикания, что в целом обеспечивает более плавное восприятие.

Мы хотели бы поблагодарить всех, кто поделился своими отзывами об экспериментальном бета-тестировании Euro Truck Simulator 2, посвященном этому обновлению. Ваши отзывы были невероятно ценными для нашей команды, и теперь мы рады возможности продолжить работу над этой новой функцией в открытом бета-тестировании. Вы можете помочь нам доработать эту функцию, сообщая о любых необычных изменениях при загрузке в специальном разделе форума, посвященном версии 1.55.

Обновление пакета настройки FH

Это дополнение теперь будет полностью совместимо и с Volvo FH Series 6, так что вы сможете настроить каждый грузовик Volvo FH с помощью широкого спектра тюнинговых деталей. Но это еще не все, поскольку мы также улучшаем несколько существующих компонентов, внедряя новые возможности настройки, а также детали, которые можно покрасить.

Вы сможете выбрать хромированную переднюю накладку, верхнее заднее крыло, переднюю маску и нижнюю часть решетки радиатора, а наклейку, рамку лобового стекла, переднюю накладку, верхнее заднее крыло и многое другое теперь можно покрасить!

Пользовательские заставки к городам для Vive la France!

Мы переработали все внутриигровые заставки для каждого города Франции, добавив в них собственный гараж, как в базовой игре, так и в Vive la France! ДОПОЛНЕНИЕ. В общей сложности 21 город получил новые или обновленные пользовательские заставки к городам.

Редизайн почтового интерфейса

Дизайн экрана "Почта" был изменен для улучшения пользовательского интерфейса, UX и навигации по контроллеру. Он состоит из двух основных разделов: списка рассылки слева и содержимого почты справа, которое теперь больше для удобства чтения и прокрутки. Письма отображаются сверху, и когда список выходит за пределы экрана, используется разбивка по страницам. Пользователи могут перемещаться по электронным письмам с помощью клавиш со стрелками или D-pad на панели управления, при этом электронные письма мгновенно открываются при выборе. Содержимое почты может включать встроенные ссылки, доступные для нажатия или с помощью нажатия клавиш.

Параметры, улучшающие качество игры

В этом обновлении мы добавили небольшое, но полезное улучшение качества жизни в меню настроек графики. Теперь вы увидите примеры скриншотов рядом с различными настройками, что даст вам лучшее представление о том, как каждая опция влияет на визуальные эффекты игры.

Независимо от того, настраиваете ли вы что-то для более плавной работы или стремитесь к наилучшему внешнему виду, эти предварительные просмотры должны облегчить поиск правильного баланса для ваших настроек.

Улучшения карты - Горячая клавиша "Мое местоположение"

Мы добавляем горячую клавишу "Мое местоположение" в рамках наших улучшений карты. При нажатии на нее игровая карта мгновенно центрируется в соответствии с текущим местоположением игрока. Мы надеемся, что это небольшое дополнение пригодится вам в дороге!

Изменение достижений Steam

Наша команда круглосуточно работает над обновлениями движка, многие из которых не видны во время обычного игрового процесса. Некоторые из них видны мгновенно, например, новые системы освещения, но нам также необходимо поработать над изменениями, которые обычно не видны во время игры.

Обновление системы достижений дает нам основу, которая позволит нам создавать различные и новые типы достижений, а также управлять существующими, которые часто зависят от разных дополнений и регионов. В рамках этого у нас есть новая система, выходящая в версии 1.55, которую мы хотели бы протестировать в открытом бета-тестировании.

Чтобы убедиться, что новый код хорошо протестирован перед выпуском, были внесены некоторые небольшие изменения в существующие достижения и их цели, чтобы мы могли убедиться, что вносимые нами изменения работают без сбоев для всех наших пользователей.

Журнал изменений

Игровой процесс:

Академия вождения - Навыки вождения грузовиков

Улучшения на карте - горячая клавиша "Мое местоположение"

Транспортные средства:

Обновление пакета тюнинга FH для Volvo FH Series 6

Визуальные:

Пользовательские заставки о городах для Vive la France! ДОПОЛНЕНИЕ

Редизайн почтового интерфейса

Улучшения качества работы - Визуализация графических настроек

Другое:

Обновление достижений Steam с улучшенными текстами и значками

Улучшения в менеджере сохранений

Асинхронная загрузка

Так что наслаждайтесь всеми новыми дополнениями, но, пожалуйста, помните: Это всего лишь открытая бета-версия, а не стабильная общедоступная версия, поэтому вы можете столкнуться с ошибками, нестабильностью или сбоями. Ничего страшного, если вы хотите дождаться финальной версии. Но если вы заинтересованы в том, чтобы помочь нам сделать это быстрее, мы будем признательны за все ваши отзывы на нашем форуме и сообщения об ошибках в специальном разделе.

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей вики-страницей по моддингу, чтобы получить подробную информацию о модах для игры.

Если вы хотите принять участие в этом открытом бета-тестировании, вы можете найти эту версию в ветке экспериментального бета-тестирования в Steam. Получить к нему доступ можно следующим образом: Клиент Steam → БИБЛИОТЕКА → щелкните правой кнопкой мыши на Euro Truck Simulator 2 → Свойства → Вкладка Бета-версии → Выпадающее меню для участия в бета-тестировании → public_beta. Пароль не требуется. Иногда вам придется перезапускать свой Steam-клиент, чтобы увидеть там правильное название ветки.