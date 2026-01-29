Стартовала открытая бета обновления 1.58 для Euro Truck Simulator 2

Открытая бета версия обновления 1.58 для Euro Truck Simulator 2 стала доступна для тестирования.

Академия вождения — управление грузовиком с двойными прицепами

Игра разделена на три главы, которые начинаются с манёвров при движении вперёд, а затем игроки осваивают технику движения задним ходом с двойными прицепами. После этого они переходят к более динамичным сценариям, вдохновлённым реальной жизнью, где они могут применить полученные навыки на практике.

Как и в предыдущих модулях «Академии вождения», разработчики подготовили награду! Выполнив все задания в этой главе, вы получите очаровательную игрушечную собачку по кличке Фрэнки, которая будет жить в кабине вашего грузовика и путешествовать вместе с вами. Помните, что эта награда привязана к игровому профилю, который вы использовали для прохождения этой главы.

Благодаря вашим отзывам игроков было скорректировано достижение во втором модуле «Академии вождения» — «Мастерство вождения грузовика». Чтобы получить достижение «Дорожный зануда», теперь нужно получить три звезды всего в 15 сценариях вместо 23. Это изменение будет действовать в рамках открытого бета-тестирования, но в Steam достижение может отображаться с прежней информацией ещё несколько дней после официального выхода обновления.

Обновление Renault Trucks T

Это обновление значительно улучшает Renault Trucks T. Добавлено два совершенно новых варианта отделки салона — «Антрацит» и «Карбон 2024» — с цифровой приборной панелью и камерами в зеркалах. Под капотом грузовик может быть оснащён двумя новыми двигателями DE13 Turbo Compound: DE13 TC 440 Euro 6e и DE13 TC 480 Euro 6e.

Что касается внешнего вида, то игроки могут выбрать одну из двух новых расцветок Smart Racer, а также набор обновлённых внешних деталей как для базового грузовика, так и для его тюнинг-дополнения. В их число входят девять новых передних решёток с обновлённым логотипом, новые передние и боковые эмблемы DE13, а также решётки THE BOSS на крыше, которые теперь можно покрасить в любой цвет.

Обновление Scania R и S

Добавлены несколько новых вариантов персонализации для Scania R и S как в основной игре, так и в наборе для тюнинга Mighty Griffin. Передние бамперы теперь доступны в трёх разных размерах и трёх цветовых вариантах, так что можно подобрать их под свой автомобиль. Задние фонари перенесены в отдельный раздел, а также добавлен новый тип противотуманных фар, так что теперь легко комбинировать их с другими передними деталями.

Также разработчики добавили новое переднее крыло с радарами, и теперь есть возможность заменить его отдельно от подножек под кабиной. Сзади также можно использовать новый тип накладки на крыло, доступный в трёх цветовых вариантах. Сами подножки также имеют собственный индикатор и теперь доступны в дополнительном варианте. Также можно выбрать один из двух новых вариантов подсветки переднего логотипа, чтобы добавить приятную подсветку спереди.

Кроме того, были добавлены новые габаритные огни на крыше, в том числе специальная версия для V8, а также новые передние габаритные огни для завершения комплекта.

Обновление IVECO S-Way 6x2

В этом обновлении была расширена линейка IVECO S-Way, добавлено совершенно новое шасси 6x2 с управляемой и подъемной средней осью. Помимо этого, вся модель грузовика была подвергнута общим исправлениям ошибок и оптимизации.

Изменения на карте в рамках подготовки к добавлению автобусов

В рамках подготовки к внедрению дополнения Coaches для ETS2 была необходимость внести ряд изменений на карту, чтобы разместить на ней автобусы и автобусные станции. В этом обновлении можно заметить ряд небольших изменений, таких как новые знаки или дорожная разметка, а также более масштабные изменения. К ним относятся новые районы в некоторых городах с более крупными автобусными станциями и терминалами.

Обновление физики поведения транспортных средств

Готовясь к появлению новых типов транспортных средств , таких как автобусы, разработчики пересмотрели и значительно улучшили внутриигровую физическую симуляцию, в том числе поведение транспортных средств, их реакцию на действия игроков, а также обработку столкновений и контактов с окружением. Чтобы это стало возможным, пришлось тщательно изучить «внутренности» и пересмотреть некоторые фундаментальные принципы моделирования физики.

Цель всего этого была проста: повысить реалистичность и отзывчивость, сохранив при этом знакомый и любимый опыт вождения грузовика.

Одним из первых, на что обратили внимание, стала реакция дроссельной заслонки, которая теперь правильно рассчитывается на основе карты крутящего момента двигателя. В сочетании с более реалистичным уровнем сопротивления двигателя при сбросе газа это делает движение накатом более естественным, а круиз — более плавным и правдоподобным.

Помимо отклика двигателя, обновление также включает в себя механические улучшения, которые добавляют нюансов в поведение грузовиков на разных поверхностях. При движении по бездорожью колёса теперь разгружаются таким образом, чтобы это больше соответствовало поведению подвески с неразрезным мостом, а поворотные колёса также имеют отрицательный угол развала. Это незначительные детали, но они делают ощущения более реалистичными, когда местность становится неровной или вы съезжаете с идеально ровных дорог. Также была улучшена звуковая составляющая: звуки турбокомпрессора теперь более точно отражают работу двигателя, что делает общую обратную связь от вождения более целостной.

Ещё одно изменение заключается в том, что теперь двигатель слегка набирает обороты для увеличения крутящего момента перед троганием с места. Также была добавлена система помощи при трогании на подъёме, которая делает такие ситуации более надёжными.

Для пользователей клавиатуры новая дополнительная система управления дроссельной заслонкой с двойным нажатием обеспечивает более плавное управление. Удерживание клавиши приводит к частичному открытию дроссельной заслонки для более плавного движения, а двойное нажатие обеспечивает полное ускорение при необходимости.

Переработанное руководство и контекстные подсказки

Представлено переработанное руководство, в котором основное внимание уделяется новой системе контекстных подсказок. Цель состоит в том, чтобы более органично знакомить новых игроков с игрой и её функциями, предоставляя полезную информацию в нужный момент, а не полагаясь исключительно на линейное руководство.

Изначально эта система будет включать в себя подсказки из текущего обучающего курса для новичков, а также ряд новых подсказок. Эти подсказки будут появляться естественным образом во время игры, помогая новым игрокам понять основную механику, а опытным водителям — сосредоточиться на дороге.

Переработка Route Advisor

Одним из наиболее заметных изменений в обновлении 1.58 является полная переработка Route Advisor. Текущий Route Advisor будет удалён и заменён совершенно новой системой на основе виджетов.

Вместо одной фиксированной панели информация теперь будет отображаться с помощью отдельных графических виджетов, каждый из которых предназначен для выполнения определённой функции. Такой подход позволяет сделать интерфейс более лаконичным и даёт игрокам больше контроля над тем, какую информацию они хотят видеть во время вождения. Виджеты можно настроить в соответствии с различными стилями игры и предпочтениями, будь то минималистичный интерфейс или более информативный HUD.

Функция быстрой информации

Экран паузы был полностью переработан, чтобы лучше соответствовать современным игровым процессам. В новом дизайне ключевая информация представлена в структурированном и легко читаемом виде, включая элементы управления, сведения о грузовике, детали задания и местные правила — всё в одном месте.

В рамках этого изменения часть информации, которая ранее отображалась непосредственно в Adviser, была перенесена в раздел «Быстрая информация». В первую очередь это касается информации о работе, данных о повреждениях грузовика, а также параметров настройки грузовика и вызова сервисного обслуживания. Такое перераспределение позволяет сделать интерфейс на дороге более лаконичным, при этом все важные данные будут у вас под рукой, когда они вам понадобятся. Кроме того, это открывает путь для будущих игровых возможностей, таких как Coaches.

Улучшения в конфигураторе грузовиков

Конфигуратор грузовиков и прицепов, а также проводник также получили ряд целенаправленных улучшений. Несмотря на то, что эти экраны очень функциональны, их текущая форма не всегда оптимальна для использования с контроллером или мышью: некоторые функции непонятны, в них сложно ориентироваться, а полезные всплывающие подсказки отсутствуют. В рамках этого обновления также был устранён ряд мелких проблем.

Эти изменения должны сделать настройку автомобиля более доступной и приятной, независимо от того, настраиваете ли вы детали с помощью мыши или перемещаетесь по меню с помощью контроллера.

Улучшения на экранах управления

Обновление 1.58 вносит ряд завершающих штрихов в существующие экраны управления, в том числе для менеджеров по работе с водителями, прицепами, грузовиками и гаражами. Вместо масштабного редизайна эти изменения направлены на доработку уже существующего функционала, повышение удобства использования, ясности и общего качества, а также на устранение ряда мелких недочётов.

Одним из практических улучшений является более наглядное отображение информации о нанятых водителях. Теперь игрокам будет проще отслеживать прогресс в развитии навыков своих водителей, что позволит лучше понимать, как развивается их команда с течением времени. Кроме того, выбранное в данный момент обучение навыкам для каждого нанятого водителя будет отображаться непосредственно в обзоре навыков, что позволит игрокам сразу увидеть эту информацию.

Наряду с этими доработками был внесен ряд улучшений в пользовательский интерфейс, управление и контроллер, а также сделан более понятным доступ к информации, связанной с компанией, такой как название компании и логотип, включая возможность их редактирования.

Все эти изменения призваны сделать повседневные управленческие задачи более простыми и информативными, улучшив пользовательский опыт без изменения привычной структуры, к которой уже привыкли игроки.

