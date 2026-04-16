Стартовала открытая бета обновления 1.59 для Euro Truck Simulator 2

Открытая бета версия обновления 1.59 для Euro Truck Simulator 2 стала доступна для тестирования.

Релиз переделки Бенилюкса

Долгожданный проект по переработке стран Бенилюкса будет выпущен в этом обновлении! Дизайнеры ресурсов и карт полностью переработали с нуля всю оригинальную карту Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, обеспечив более насыщенный и детализированный игровой процесс.

Водители грузовиков смогут исследовать множество обновленных крупных городов и их окрестностей, включая Амстердам, Гронинген, Роттердам, Брюссель, Льеж и Люксембург. Каждая локация была тщательно переработана, чтобы подчеркнуть ее уникальный характер, с множеством достопримечательностей и деталей!

Вы также сможете перевозить грузы по совершенно новым маршрутам. К ним относятся Антверпен, где расположен один из крупнейших контейнерных портов Европы, завод DAF Trucks в Эйндховене, воссозданный с исключительной детализацией в тесном сотрудничестве с партнерами из DAF Trucks, а также ключевые транспортные коридоры - оживленные автомагистрали E40 и A2.

Теперь вы сможете путешествовать по живописным холмистым ландшафтам бельгийских Арденн, плоским польдерам и живописным прибрежным дорогам северных Нидерландов - обновленный регион Бенилюкс предлагает разнообразные и многогранные пейзажи, которые по-настоящему отражают его уникальную атмосферу.

Независимо от того, путешествуете ли вы по оживленным городским центрам, едете по скоростным автомагистралям или открываете для себя живописные сельские дороги, регион Бенилюкс теперь предлагает гораздо более захватывающее и аутентичное путешествие.

Volvo Trucks Experience Center

В сотрудничестве с друзьями из Volvo Trucks на карту добавлен известный Центр практического обучения Volvo Trucks, расположенный в Гётеборге, Швеция, где вы сможете проверить свои навыки управления грузовиком.

Главная особенность центра - это специально оборудованная трасса для вождения, включающая в себя плавные повороты, более крутые технические виражи, перепады высот, спуски и различные варианты дорожного покрытия. Это позволяет водителям оценивать поведение автомобиля в контролируемой среде, выявляя устойчивость, точность торможения, характеристики управляемости и общий комфорт вождения, выходящие за рамки обычных дорожных условий.

Центр воссоздан на карте практически полностью в масштабе 1:1 с особым вниманием к деталям. Вы сможете проехать по всей трассе и осмотреть окрестности комплекса.

Чтобы найти этот удивительный объект, вам придётся объехать окрестности Гётеборга и обнаружить вход, который изначально не будет отображаться на вашем GPS. И помните, поскольку он находится в Швеции, вам понадобится дополнение Scandinavia DLC, чтобы его посетить. Подробнее об этом дополнении можно прочитать здесь.

Обновление Thermo King

Компания Thermo King, мировой лидер в области контроля температуры при транспортировке, появится в Euro Truck Simulator 2 со своими рефрижераторными установками для прицепов! Они заменят все небрендированные установки, которые были в базовой игре и в дополнениях к рефрижераторным прицепам. Это добавит реализма при перевозке чувствительных к температуре грузов и позволит увидеть на вашем прицепе известный бренд из реального мира.

В обновлении 1.59 вы сможете увидеть холодильные установки Thermo King A-360, A-400, A-500, SLXi 300 и SLXi 400 на передней части ваших одноприцепных автомобилей, которые обеспечивают различную производительность охлаждения прицепов в зависимости от транспортных потребностей. Кроме того, также добавлена установка UT-1400R, разработанная для двухприцепных конфигураций и устанавливаемая под прицепом. Подробнее об этом обновлении можно узнать здесь.

Обновление советника по маршрутам - виджеты «Финансы» и «Повреждения»

Разработчики внимательно прислушиваются к отзывам сообщества и одним из наиболее часто упоминаемых пунктов в новом советнике по маршрутам было отсутствие быстрого доступа к информации о повреждениях транспортных средств и финансах. Хотя команды активно работают над следующими шагами в рамках более широкой концепции переработанного пользовательского интерфейса в этой области, разработчики не хотели заставлять игроков ждать завершения этой работы и в приоритетном порядке внедрили некоторые из наиболее часто запрашиваемых улучшений как можно скорее.

Исходя из этого, были внедрены виджеты «Повреждения» и «Финансы». Виджеты предназначены для обеспечения быстрого доступа к информации о повреждениях грузовика, а также прицепа и груза, если вы в данный момент едете с прицепом и грузом, а также к вашему текущему банковскому балансу и средней прибыли за последние семь дней.

Эти виджеты можно включать и выключать в меню настроек виджетов и если они включены, они будут отображаться в правом нижнем углу над вашим GPS.

Буксировка на дорогу

Функция «Буксировка на дорогу» разработана для улучшения общего качества жизни игроков за счет уменьшения неприятных ситуаций во время игры. Она позволит водителям быстро восстановиться, если их грузовик перевернется или застрянет в канаве или на неровной местности. Это также поможет предотвратить сбои в многопользовательских сессиях, позволяя игрокам продолжать движение со своим конвоем, если они застряли, без необходимости буксировки в сервисный центр, что может вызвать ненужные задержки.

Таким образом, в сложной ситуации вы можете легко найти новую кнопку «Буксировка на дорогу» в меню «Сервис» (по умолчанию F7). После оплаты небольшой суммы за услугу буксировки вас доставят в ваше последнее безопасное место на дороге. Подробнее об этой функции можно прочитать здесь.

Переработанный дизайн интерфейса навыков

Экран навыков получил визуальное обновление, сохранив при этом свое первоначальное место в интерфейсе. Это обновление направлено на повышение ясности и улучшение общего пользовательского опыта без изменения его основной функциональности.

Теперь вы можете видеть как свой текущий уровень навыка, так и следующий шаг в его развитии. Всплывающие подсказки также позволяют изучать другие ранги в рамках каждого навыка. Выбор навыка обеспечивает улучшенную читаемость и более четкую визуальную обратную связь, включая более наглядное отображение количества оставшихся шагов в пути развития этого навыка.

Каждый навык представлен в виде кликабельной кнопки, что упрощает доступ к более подробной информации. Новый дизайн также улучшает навигацию при использовании контроллера.

Изменения в пользовательском интерфейсе

Разработчики продолжают улучшать общее взаимодействие с пользователем, внося обновления, направленные на повышение читаемости, ясности и плавности навигации с помощью контроллера.

Визуальное оформление внутриигрового баннера новостей было обновлено, чтобы лучше соответствовать новому стилю пользовательского интерфейса и улучшить читаемость. При наведении курсора на новость теперь отображается всплывающая подсказка с более длинным отрывком и четким призывом к действию. Деактивированные новости теперь имеют более понятный индикатор состояния, который также служит кнопкой активации.

Разработчики делают навигацию по карте мира более интуитивно понятной для пользователей контроллеров. Добавлена ​​новая функция «отменить последнюю метку», а также переназначены элементы управления для добавления, удаления, установки зон избегания и сброса меток.

Улучшена также обработка сохранений: новые сохранения теперь используют стандартный значок сохранения вместо черного скриншота, а перезапись четко обозначена как «Перезапись». Сцены улучшения гаража теперь можно пропускать более стабильно с помощью кнопки (B), а навигация с контроллера была дополнительно улучшена за счет повышения доступности D-pad во всем пользовательском интерфейсе.

Переработка звуков трафика

В рамках этого обновления также внесены некоторые корректировки в звуки трафика. Звуки были смягчены и сбалансированы, чтобы лучше соответствовать реальному восприятию, с меньшим акцентом на отдаленный шум двигателей и большим - на едва слышимый шорох шин. Поведение звуковых сигналов также было немного рандомизировано, чтобы уменьшить их повторяемость. В целом, звуки трафика теперь должны ощущаться менее навязчивыми и лучше интегрированными в окружающую звуковую среду.

Улучшения функции смешивания высот

Также внесены несколько улучшений в функцию смешивания высот. Теперь можно включить производные карты нормалей для экономии памяти графического процессора и был устранен ряд графических проблем, чтобы обеспечить более стабильные и визуально точные результаты.

Доработка функции объездов

Разработчики получили множество сообщений о том, что объезды работают не так, как задумано. Поэтому было решено временно отключить функцию объездов, чтобы сосредоточиться на доработке и дальнейшем развитии.

Обратите внимание, что это изменение затрагивает только объезды - случайные дорожные события по-прежнему будут доступны в игре.

Список изменений

Карта

Переработка Benelux

Volvo Trucks Experience Center

Транспортные средства

Обновление Thermo King

Игровой процесс

Функция буксировки на дорогу

UI/UX

Обновление советника - виджеты финансов и повреждений

Переработка UX навыков

Изменения UI/UX, улучшающие качество жизни

Улучшена читаемость новостных баннеров

Улучшения меток на карте мира

Обновление значка сохранения

Пропуск кат-сцен в гараже

Улучшения доступности D-pad

Визуальные эффекты

Улучшения смешивания высот

Звуки

Переработка звуков трафика

Прочее