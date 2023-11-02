Стартовала открытая бета патча 1.49 для Euro Truck Simulator 2

Открытая бета-версия 1.49 для Euro Truck Simulator 2 стала доступна для тестирования.

HDR скайбоксы, Луна и новые погодные эффекты

Прежде всего, по многочисленным просьбам, разработчики добавили Луну на ночное небо! Это тонкий, но замечательный штрих, который добавляет дополнительный уровень реализма и удивления в ваши виртуальные приключения на грузовиках. Любопытно, но то, что может показаться простым дополнением - Луна - в течение некоторого времени создавало серьезные проблемы. Интеграция Луны в ночное небо потребовала, среди прочего, отрисовки, рендеринга и расчета лунного света, управления отражениями в водоемах, работы с мокрыми дорогами и устранения зеркальных эффектов.

В дополнение к этому также было переосмыслено ночное небо, добавив динамичные звезды, которые мягко мерцают, повышая общую достоверность ночных впечатлений.

Скайбоксы теперь будут иметь расширенный динамический диапазон (HDR), что означает, что цвета неба будут более насыщенными и яркими, а визуальные эффекты погоды также получили обновление. Грозы теперь включают видимую молнию, что обеспечивает более захватывающий опыт. И обязательно следите за ночным небом в определенных регионах: вы можете быть приятно удивлены тем, что заметите.

Дилеры подержанных грузовиков

Подержанные грузовики будут доступны сразу же в главном меню, где вы сможете выбрать грузовики, которые более дешевы по сравнению с совершенно новыми автомобилями. Однако эти бывшие в употреблении грузовики имеют определенный пробег и износ, на что указывает их рейтинг и отдельное окно, в котором представлена подробная информация о повреждениях различных частей.

Одним из наиболее значительных изменений, связанных с этой функцией, является улучшенная система повреждений и ремонта. Раньше отдельные детали накапливали повреждения, выраженные в процентах и их можно было отремонтировать. Однако с обновлением 1.49 детали будут разделены на три типа повреждений:

Повреждения: этот тип повреждений можно устранить стандартным ремонтом, как и раньше.

Износ деталей: компоненты, имеющие признаки износа, необходимо заменить.

Постоянный износ: Детали с постоянным износом можно восстановить только путем полной реставрации всего автомобиля. Это более дорогая процедура, но это единственный способ вернуть грузовик и прицеп в первозданное состояние.

Продвинутая система повреждений обеспечивает улучшенный контроль над техническим обслуживанием автомобиля. Теперь вы можете сделать осознанный выбор в отношении того, какие детали следует отремонтировать или заменить, исходя из вашего суждения. Кроме того, у вас есть возможность обратиться за профессиональной консультацией по выбору наилучшей стратегии ремонта вашего грузовика или прицепа.

Модификаторы сочетаний клавиш

Еще одна очень востребованная функция, появившаяся в версии 1.49 - это модификаторы привязок клавиш! Раньше при создании новой привязки в меню можно было назначить только одну клавишу для действия. С обновлением 1.49 у вас теперь будет возможность использовать комбинацию клавиши и модификаторов для привязки действия. Например, теперь вы можете назначить Shift + L для включения света, если хотите!

Это открывает для вас совершенно новый мир комбинаций клавиш, предоставляя больше возможностей привязки, но это еще не все! Теперь у вас также будет возможность привязать короткое и длинное нажатие клавиши. Удерживание клавиши будет распознаваться как длительное нажатие, а обычное нажатие кнопки будет восприниматься как короткое нажатие.

Клавиатуры - не единственное периферийное устройство, использующее это изменение. Контроллеры также смогут использовать эту новую функцию!

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HDR скайбоксы, Луна и новые погодные эффекты

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