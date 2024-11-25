Свежие скриншоты из будущего DLC Греция для Euro Truck Simulator 2 - Курорты гостиничного типа

Сегодня мы рады поделиться с вами последней темой предстоящего DLC «Греция» для Euro Truck Simulator 2! Мы рассказали вам больше о некоторых новых уникальных маршрутах депо и специального транспорта, которые появятся в этом долгожданном дополнении.

Путешествия и туризм играют заметную роль в поддержке греческой экономики. В 2023 году Грецию посетили более 32 миллионов человек. Как вы можете себе представить, это создает феноменальный спрос на жилье, в том числе на более крупные гостиничные курорты, одно из новых и уникальных депо, куда вы можете доставить груз в этом DLC!

Курортные отели

Во время путешествия по Греции вы можете доставлять товары на 5 специальных складов в отелях. Мы поговорили с Адрианом, который отвечал за их создание, чтобы узнать больше о процессе их разработки. «Все отели в этом DLC основаны на реальных местах, и каждый из них уникален», — говорит нам Адриан. «Я с нетерпением жду возможности увидеть, как сообщество найдет своих реальных аналогов по мере того, как они откроют их в игре. однако один из наших отелей, расположенных на Родосе, пришлось перенести на Лесбос из-за ограничений по размеру».

«Самая большая проблема в этом проекте заключалась в том, что пользовательские склады как новая технология были относительно новыми для ETS2, поэтому у нас не было продвинутых процедур, которые мы используем сегодня; мы многому научились на этом пути!»

«Исследовать отели и выбирать конкретные локации было особенно сложно, так как в некоторых локациях не хватало места, необходимого для игрового процесса. Чтобы решить эту проблему, мне пришлось корректировать дизайн, чтобы обеспечить достаточно места для парковочных мест различной сложности, сохраняя при этом живописное очарование греческого языка. гостиницы».

«При проектировании отелей я сосредоточился на том, чтобы сделать места для парковки с твердым покрытием более сложными, чем на других складах. Эти места действительно предназначены для опытных игроков, и мне не терпится увидеть, как игроки с ними справятся!»

Грузоперевозки в Греции

Операции специального транспорта расширяются! Водители, ищущие специальную работу в DLC Греции, будут рады узнать, что на рынке труда будут предложены негабаритные грузы.\

Дальнобойщики, готовые взять на себя эти мощные грузы, найдут несколько новых маршрутов специального транспорта. Хотя эти маршруты были тщательно спланированы нашими диспетчерами, вы можете ожидать, что на пути к конечному пункту назначения вам придется столкнуться с некоторыми сложными маневрами. Как всегда, обученные группы сопровождения и местная полиция помогут вам проложить правильный маршрут и, при необходимости, помогут перекрыть движение, чтобы обеспечить безопасный проход.

Думаешь, у тебя есть все, что нужно? Владельцы DLC Special Transport найдут контракты между следующими городами:

Из Афин в Афины

Салоники — Трикала

Из Янины во Влёру (требуется DLC «Западные Балканы»)

Итак, независимо от того, доставляете ли вы специальные транспортные грузы или поддерживаете экономику туризма, мы искренне надеемся, что вам понравится все, что Греция может предложить в Euro Truck Simulator 2, который выйдет 4 декабря! Если вы хотите получать уведомления и напоминания о его выпуске, обязательно добавьте его в свой список желаний Steam! До следующих раз, продолжайте ехать!