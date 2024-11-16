Свежие скриншоты из будущего DLC Греция для Euro Truck Simulator 2 - Прибрежные острова и паромы

В нашем предстоящем DLC «Греция» для Euro Truck Simulator 2 будут представлены как прибрежные города, так и острова, и сегодня мы рады поделиться с вами предварительным обзором некоторых из них! По пути вы встретите множество предприятий, природных драгоценностей и достопримечательностей, от популярных туристических направлений до ключевых экономических центров.

Поскольку материковую часть Греции окружают многочисленные острова, порты и паромы необходимы для перевозок, особенно для перевозки грузов на грузовиках. Это DLC оживляет эту жизненно важную сеть с помощью новых, более крупных и реалистичных моделей паромов, а также тщательно детализированных портов.

Давайте подробнее рассмотрим некоторые города, которые вы сможете посетить и куда можно доставить товары во время путешествия по Греции.

Каламата

Расположенная на залитом солнцем Пелопоннесе и известная во всем мире своими оливками, Каламата предлагает посетителям идеальное сочетание истории, потрясающих прибрежных пейзажей, достопримечательностей и яркой местной культуры. Из-за оживленной набережной и очаровательного старого города дальнобойщикам будет трудно уехать! Мы надеемся, что вы согласитесь с нами, когда мы скажем, что наша команда прекрасно воссоздала этот район, включая его узкие улочки и архитектуру.

Каламата также является домом для различных предприятий, в том числе пристани для яхт, оливковых ферм и супермаркетов, предлагающих множество пунктов доставки и контрактов на работу для дальнобойщиков. Водители также могут воспользоваться паромным сообщением, чтобы отправиться дальше на Крит, один из крупнейших и наиболее густонаселенных греческих островов.

Кавала

Основанная в седьмом веке до нашей эры, Кавала была выбрана поселенцами из-за ее стратегического прибрежного положения на перекрестке Европы и Азии. Сегодня Кавала остается важным экономическим центром Северной Греции. Среди других производств вы найдете уникальные для этого региона, в том числе завод по переработке мрамора, производством которого славится Кавала.

Хотя Кавала, возможно, и не самый большой город, он, безусловно, живописен! Самой выдающейся достопримечательностью города, построенной на склоне холма, является крепость Кавала, также известная как Акрополь Кавалы, с которой открывается вид на город и гавань и которая была прекрасно воссоздана в этом DLC. Отсюда водители также могут добраться на пароме до нескольких островов в северной части Эгейского моря!

Митилини

Митилини, один из старейших городов Греции, построенный еще в древние времена, имеет богатую историю: от живописного побережья до уникальной архитектуры и исторических достопримечательностей, таких как крепость Митилини. Эта невероятная достопримечательность, один из крупнейших замков Средиземноморья, занимает площадь в 60 акров!

Вы можете подробно прочитать об этом городе и отраслях, которые там можно найти, в предыдущем сообщении блога, которое вы можете найти здесь.

Аргостоли

Аргостоли — столица острова Кефалония, расположенная в Ионическом море. Хотя это не самый большой город с населением всего 10 000 жителей, он богат красотой и историей! На этом острове вы найдете множество предприятий, а также такие достопримечательности, как мост Де Боссе, самый большой каменный мост в морской воде, существующий с 1813 года.

На острове Кефалония вы также найдете город Ликсури, который становится все более популярным местом для посетителей, желающих отдохнуть от более популярных мест. Мы надеемся, что вы найдете время, чтобы осмотреть этот район, проезжая мимо!

Хиос

Возможно, этот город вам уже знаком! Как показано в нашем недавнем видеоролике «Греция — превью игрового процесса» на нашем официальном канале YouTube, Хиос предлагает очаровательное сочетание истории, культуры и природной красоты. Водители могут путешествовать по живописной набережной и перемещаться по узким улочкам города, любуясь потрясающими видами, которые привлекают так много посетителей.

Вы найдете множество других природных драгоценных камней, а также предприятия, которые можно доставить на остров и обратно! Мы призываем вас изучить все это и узнать, что ждет вас за углом!

Родос

Родос, возможно, одно из лучших туристических направлений в Европе. Здесь расположены древние и средневековые достопримечательности, в том числе Средневековый Старый город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Хотя грузовики, конечно, не допускаются к старому городу, вы наверняка увидите его издалека! Во время путешествия водители также могут наслаждаться видом на пляж Зефирос.

На острове вы также встретите другие города и поселения, в том числе Фалираки, известный своим длинным песчаным пляжем и оживленной ночной жизнью. Обязательно посетите это место, путешествуя по Родосу!

Ираклион и Ханья

Ханья, расположенная на самой западной стороне Крита, известна сочетанием венецианского, османского и греческого влияния. Здесь дальнобойщики могут найти исторические достопримечательности, красивые виды на побережье и сильную местную экономику! Благодаря своей долгой истории и богатой культуре регион Ханья сохранил свою традиционную архитектуру, которая прослеживается по всему городу. Дальнобойщики, желающие посетить этот город, могут приехать на пароме через порт Суда.

Водители также смогут осмотреть столицу Крита Ираклион. Будучи крупным туристическим направлением Греции, он известен историческими достопримечательностями, музеями и археологическими памятниками. Водители, следующие в Ираклион на пароме, прибудут на детально воссозданную пассажирскую станцию ​​порта Ираклиона. Дальнобойщики, ищущие работу в этом районе, также могут найти несколько складов для доставки туда и обратно.

Во время вашего путешествия по Греции вы сможете открыть для себя еще много интересного, и мы с нетерпением ждем, когда вы сами изучите предстоящий DLC. Наша команда усердно работала, чтобы достоверно передать разнообразие, красоту, достопримечательности, растительность и промышленность Греции. Поддержите это захватывающее расширение, добавив его в свой список желаний Steam! До следующих раз, продолжайте рулить!