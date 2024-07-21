Свежие скриншоты из будущего DLC Греция для Euro Truck Simulator 2 - Трикала

Разработчики из SCS Software поделились новыми скриншотами города Трикала и информацией о том, что игроки могут ожидать увидеть во время своих будущих путешествий в этот регион.

У этого города, безусловно, богатая история! Центр Трикалы, построенный на месте древнего города Трикки, основанного около 3000 г. до н. э., представляет собой лабиринт узких улочек и исторических кварталов. По этой причине дальнобойщики не смогут передвигаться по городу. Однако разработчики воссоздали северную и восточную окраину города, где водители найдут множество вариантов доставок.

В восточной части города находится промышленная зона, где водители найдут множество предприятий, включая логистические депо, склады и супермаркеты для доставки туда и обратно. Все они детально проработаны, чтобы соответствовать своим реальным аналогам. В этих местах вы также сможете насладиться видом на близлежащий горный массив.

В северной части находится сельскохозяйственный сектор, включая зернохранилища и другие смежные отрасли. В Трикале вы также найдете совершенно новую отрасль промышленности, но этот сюрприз разработчики пока решили сохранить в секрете.