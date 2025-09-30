Свежие скриншоты из будущего DLC Исландия для Euro Truck Simulator 2 - Кольцевая Дорога

При создании предстоящего дополнения Исландия для Euro Truck Simulator 2 одна дорога сразу же стала абсолютно необходимой - Дорога №1, также известная как Кольцевая дорога. Эта главная дорога огибает весь остров и служит основой транспортной сети Исландии. Для игроков она станет основным маршрутом для большинства путешествий, будь то доставка грузов по стране или просто исследование.

Проезжая по Дороге №1, вы сможете увидеть некоторые из самых знаковых достопримечательностей Исландии. С обочины дороги открывается вид на впечатляющий водопад Сельяландсфосс, вы проедете через прибрежную деревню Вик, полюбуетесь ледяной красотой лагуны Йёкюльсаурлоун, проедете через живописные Восточные фьорды и продолжите путь мимо вулканических ландшафтов, окружающих озеро Миватн. Бесчисленные реки, озера и долины сопровождают ваш путь, делая каждый участок дороги уникальным. Это лишь краткий список городов и достопримечательностей, которые вы встретите по пути!

Однако Кольцевая Дорога - это не только пейзажи. Благодаря множеству мостов и даже подводному туннелю, она демонстрирует инфраструктуру Исландии и трудности, связанные с соединением удалённых сообществ в условиях сложного рельефа.

Хотя объезды и региональные дороги, безусловно, сыграют свою роль, особенно на юго-западе, Кольцевая Дорога остаётся важнейшей артерией для путешествий на большие расстояния. Она - сердце практически любого вашего приключения в Исландии.

Не забудьте поддержать разработчиков, добавив дополнение Исландия в свой список желаний в Steam.