Свежие скриншоты из будущего DLC Исландия для Euro Truck Simulator 2 - церкви

Разработчики показали ещё один фрагмент из предстоящего дополнения Исландия для Euro Truck Simulator 2. На этот раз они представили подборку прекрасных церквей, которые вы сможете увидеть в Стране Огня и Льда!

Начнём с церкви Хатльгримскиркья в столице Рейкьявике, построенной в XX веке. Эта церковь обладает множеством достоинств. Её башня высотой 73 метра - самая высокая в стране и в ней также находится самый большой орган в Исландии. Хотя вы не сможете увидеть её вблизи, она, несомненно, станет частью Рейкьявикского горизонта.

На северном побережье острова также можно найти несколько примечательных церквей. Одна из них - Акюрейркиркья, лютеранская церковь в городе Акюрейри, расположенном на берегу Эйя-фьорда в окружении гор. Другая - Блёндюоскиркья, яркий образец современной архитектуры в небольшом городке Блёндюоус.

Из Акюрейри отправляйтесь на восток к берегам озера Миватн и городу Рейкьяхлид. Здесь стоит церковь Рейкьяхлидаркиркья с захватывающей историей. Во время извержения вулкана Крабла в 1729 году лава уничтожила большую часть города, но деревянная церковь уцелела: поток разделился и прошёл всего в нескольких метрах от её стен. С тех пор её дважды перестраивали.

На восточном побережье Исландии расположена небольшая, но впечатляющая церковь Сейдисфьярдаркиркья. Она является одной из самых узнаваемых достопримечательностей страны, её необычный цвет и дизайн сделали её излюбленной достопримечательностью туристов, особенно после того, как улица, ведущая к ней, была раскрашена в цвета радуги.

Двигаясь на юг, вы увидите церковь Викуркиркья, расположенную на склоне холма над Виком. Её красная крыша и белые стены резко выделяются на фоне тёмного вулканического ландшафта, делая её одним из самых фотографируемых мест на южном побережье Исландии.

На берегу реки Эльфусау, в городе Сельфосс, стоит Сельфосскиркья. Построенная и позже расширенная во второй половине XX века, она стоит посещения уже ради одной своей впечатляющей башни.

Ещё несколько церквей готовы, но их окрестности всё ещё находятся на ранней стадии развития, поэтому разработчики сделали скриншоты двух из них без привязки к местности. Исафьордюр, построенная в 1995 году - лютеранская церковь в стиле модерн в городе Исафьордюр. Хусавикуркиркья, деревянная церковь, построенная в начале XX века в городе Хусавик, отличается прекрасным мастерством и архитектурой, излучающей классический скандинавский шарм.

На сегодня всё! Не забудьте добавить дополнение Исландия в свой список желаний в Steam.