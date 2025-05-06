Свежие скриншоты из будущего DLC Северные горизонты для Euro Truck Simulator 2 - Анденес

Готовы к поездке на север? Сегодня мы отправим вас в Норвегию, чтобы вы ненадолго посетили живописный городок Анденес, который будет включен в наше предстоящее дополнение к карте северные горизонты для Euro Truck Simulator 2. Давайте посмотрим, что нас ждет!

Этот красивый город расположен в самой северной части острова Андейя и может похвастаться населением около 2500 человек.Некогда важный рыбацкий центр, Анденес в последние годы также стал популярным туристическим направлением благодаря своим захватывающим дух пейзажам - зеленым горам и пологим холмам с одной стороны и бескрайнему красивому морю, усеянному десятками маленьких островов, с другой.

В Анденесе также находится крупная воздушная станция Андейя, которая впервые открылась в 1950-х годах и функционирует до сих пор.Когда вы приедете в этот город, обязательно обратите внимание на его огромный порт и очаровательную береговую линию со знаменитым маяком, построенным в 1859 году, который является четвертым по высоте маяком Норвегии. Здесь также можно будет увидеть несколько примечательных достопримечательностей, таких как местная церковь, построенная в типичном скандинавском стиле.

Хотите чем-то занять себя? В городе нет недостатка в вакансиях в различных отраслях промышленности. Вы можете воспользоваться услугами логистического склада в районе порта, где осуществляется доставка широкого ассортимента товаров в город и обратно. У вас также будет возможность сделать доставку в местный супермаркет, а также в магазин строительных материалов, расположенный в южной части города.

Посещение Анденеса станет обязательным для всех, кто отправится в круиз по Норвегии после выхода дополнения северные горизонты. А пока не забудьте добавить это дополнение к карте в свой список желаний Steam! Увидимся в пути!