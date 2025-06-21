Свежие скриншоты из будущего DLC Северные горизонты для Euro Truck Simulator 2 - Дорожная сеть

Есть что-то необыкновенно притягательное в открытых дорогах севера - живописных береговых линиях, извилистых горных перевалах и тихом очаровании отдаленных городков. Сегодня мы хотели бы показать вам некоторые дороги, которые разрабатываются для дополнения северные горизонты, и куда они вас приведут!

Европейский маршрут Е6 начинается на юге Швеции и пересекает Норвегию, где становится одной из важнейших магистралей страны, соединяющей север и юг. Он проходит по всей территории Страны Полуночного солнца до мыса Нордкап, самой северной точки Европы, до которой можно добраться на автомобиле.

Примерно на полпути дальнобойщики будут проезжать через ворота Nordlandsposten. Далее на север путешествие продолжается по 300-метровому мосту Кофьордбруа.

Подобно хребту вдоль восточного побережья Швеции, европейский маршрут Е4 тянется с юга вплоть до города Хапаранда на границе с Финляндией. Это один из самых важных маршрутов страны, проходящий через оживленные города, густые леса и длинные участки открытой сельской местности.

Водители также проедут по прекрасно воссозданному Хогакустенброну, одному из самых длинных подвесных мостов Швеции, возвышающемуся высоко над рекой Ангерман, и по мосту Сундсвалль, изгибающемуся над водой недалеко от центра города.

Европейский маршрут E75, пересекающий сердце Финляндии с юга на север, начинается в столице страны Хельсинки и ведет вглубь Арктики. Водители проезжают по постоянно меняющимся ландшафтам - от покрытых лесом холмов вокруг Ювяскюля, известного своими озерами и оживленной атмосферой университетского городка, до тихого, сурового и красивого Ивало, расположенного за Полярным кругом.

Мы надеемся, что мы порадовали вас путешествием по сети дорог северные горизонты. Если это так, не забудьте добавить это дополнение к карте в свой список желаний Steam! Счастливого пути!