Свежие скриншоты из будущего DLC Северные горизонты для Euro Truck Simulator 2 - Городские достопримечательности

Еще один блог о дополнении Nordic Horizons уже здесь! Сегодня мы покажем вам некоторые из потрясающих городских достопримечательностей, которые можно найти в предстоящем расширении карты для Euro Truck Simulator 2.

Во время вашего путешествия по самой северной части Европы вы встретите множество исторических зданий, красивых скульптур и других потрясающих сооружений. Один из них — театр Евле, визитная карточка шведской театральной архитектуры. Это историческое здание, расположенное в самом сердце Евле, очаровательного портового города на восточном побережье Швеции, было построено в 1878 году и остается свидетельством культурного наследия города.

На берегу огромного озера Стурсён в средней полосе Швеции вы можете встретить живописный город Эстерсунд и его родхус, или, как мы бы его назвали, его ратушу. Строительство этого красивого здания, построенного в национальном романтическом стиле, началось в 1909 году и завершилось спустя три года.

Если вы отправитесь дальше на север, вы сможете увидеть гидроэлектростанцию ​​Аккац, которая, как говорят, является воротами в «Великие озера» и Лапонию. Эта небольшая плотина также популярное туристическое направление, поскольку она украшена монументальными картинами, символизирующими образ жизни и культуру саамов.

Двигаясь дальше в Финляндию, вы можете обнаружить Морского орла – памятник финской авиации в городе Вааса на западном побережье. Эта впечатляющая статуя символизирует свободу и дух полета и является свидетельством богатой авиационной истории страны.

На поле Кяпюля рядом с Национальной автомагистралью 5 можно найти около тысячи стоящих на месте персонажей с торфяными головами. «Молчаливые люди» были созданы в 1988 году. Как вы думаете, в чем смысл этого арт-проекта? Что ж, вам придется разобраться в этом самостоятельно, поскольку создатель отказывается дать какой-либо ответ, но, тем не менее, это захватывающее зрелище.

Еще одну городскую достопримечательность можно найти посреди кольцевой развязки в финском городе Куусамо, расположенном недалеко от восточной границы страны. Эта скульптура называется The Surge и изображает мощную волну.

Вернемся ненадолго в Швецию. Наши талантливые картографы также воссоздали прекрасную городскую церковь Умео. Его можно найти в центре города. Церковь была открыта в 1894 году на месте, где ранее в истории были разрушены две другие церкви.

Мы надеемся, что вам понравился этот небольшой обзор процесса создания нашего предстоящего расширения карты для ETS2. Если вам так же нравится дополнение северные горизонты, обязательно добавьте его в свой список желаний Steam!