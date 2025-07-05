Свежие скриншоты из будущего DLC Северные горизонты для Euro Truck Simulator 2 - Kristiansund

На западном побережье Норвегии вы найдете город Кристиансунн. Давайте посмотрим, как наши картографы воссоздают этот прекрасный город для предстоящего дополнения к карте Nordic Horizons для Euro Truck Simulator 2!

Ландшафт этого города действительно уникален, поскольку он расположен на четырех разных островах, что выделяет его из толпы. Хотя он и не является одним из крупнейших мегаполисов Скандинавии с населением более 24 000 человек, ему есть что предложить, и его нельзя пропустить.

Давайте начнем с простых вещей. Кристиансунн - это не только праздник для глаз, но и популярное место для гурманов. История города тесно связана с морем, в частности, благодаря производству клипфиска - соленой трески, которую традиционно вялят на прибрежных камнях. Это культовое блюдо настолько важно для региона, что в Кристиансунне есть собственный музей и даже проводится ежегодный фестиваль. Но кулинарные изыски на этом не заканчиваются - город также может похвастаться несколькими отмеченными наградами сортами сыра, в том числе голубым сыром, который был признан лучшим в мире!

Теперь вернемся к тому, чего вы можете ожидать при перевозке грузов по этому району. Поскольку город расположен на острове, добраться туда можно либо с запада через Атлантерхавстуннелен (туннель через Атлантический океан), который является частью Норвежской окружной дороги 64, либо с юга через Омсундбруа (мост Омсунд).

Находясь в Кристиансунне, обратите внимание на церковь Киркеландет, которая считается первой по-настоящему современной церковью Норвегии. Освященная в 1964 году, она часто считается самым смелым произведением церковной архитектуры в стране. Естественно, наши специалисты по составлению карты и активам позаботились о том, чтобы включить это поразительное сооружение. В городе также много красочных домов, типичных для скандинавской архитектуры.

что касается отраслей промышленности, то здесь будет несколько складов, куда дальнобойщики смогут доставлять грузы, например, автомобильный дилер, склад, станция перевалки отходов и местный аэропорт, которые также будут точно воссозданы в соответствии с реальными условиями.

Если вам понравился этот обзор, обязательно добавьте это дополнение к карте в свой список желаний Steam! Счастливого пути!