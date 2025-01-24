Свежие скриншоты из будущего DLC Северные горизонты для Euro Truck Simulator 2 - Оулу

Хюваа пяяяя! Финляндия, одна из самых северных стран мира, наиболее известна своей захватывающей дух красотой природы, обширными лесами и богатым культурным наследием. В сегодняшнем блоге мы подробнее рассмотрим город Оулу — пункт назначения, который вы можете исследовать и доставлять в нашем предстоящем дополнении Nordic Horizons для Euro Truck Simulator 2.

Будучи одним из старейших городов в Северной Финляндии и пятой по величине населением, Оулу предлагает уникальное сочетание архитектурных достопримечательностей и экономического значения, что делает его ключевым направлением для дальнобойщиков. Наша команда воссоздала несколько крупных промышленных зон по всему городу, в том числе производителя пищевой промышленности и химическая фабрика. Это еще не все, так как вы обязательно обнаружите гораздо больше, когда вы посещаете город самостоятельно!

У игроков также будет возможность осуществлять доставку в порт Оулу и обратно, где сходятся морской, наземный и железнодорожный транспорт. Будучи крупнейшим многоцелевым портом Ботнического залива, он обрабатывает в среднем 3 миллиона тонн грузов в год, что весьма впечатляет!

Этот город также предлагает замечательный пример минималистской скандинавской архитектуры, беспрепятственно интегрированной с ее естественной обстановкой. Когда вы путешествуете по Улу, вы столкнетесь с различными выдающимися достопримечательностями, включая центральный мост, охватывающий реку Улуджоки, железнодорожную станцию, а также другие известные здания и архитектурные сооружения. Вы также наткнетесь на несколько прекрасных видов на маленькие окружающие острова и заливы, расположенные на западе города.

Вы также сможете путешествовать по различным дорожным сетям, в том числе крупные дорожные перекрестки, широкие проспекты города и уютные узкие улицы, каждая из которых построена с собственным характером и очарованием. Наша команда особенно сосредоточилась на захвате чистого и простого скандинавского стиля Оулу, смешивая его с окружающей природой и ландшафтом.

Мы надеемся, что вам понравился этот предварительный просмотр Оулу, и мы с нетерпением ждем возможности рассказать о других городах, представленных в DLC Nordic Horizon в ближайшем будущем. Если вам нравится то, что вы видите, подумайте о том, чтобы добавить это предстоящее расширение в свой список желаний Steam! Это действительно помогает поддерживать наши релизы. До следующего раза, продолжайте ехать.