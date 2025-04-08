Свежие скриншоты из будущего DLC Северные горизонты для Euro Truck Simulator 2 - Придорожные достопримечательности

Внимание: Дополнение к карте северные горизонты содержит опасно красивые достопримечательности вдоль дорог! Длительное разглядывание во время вождения может привести к непредвиденным приключениям на бездорожье!

В сегодняшнем блоге мы расскажем вам о статуях, изваяниях и других придорожных чудесах, которые вы можете увидеть, путешествуя по самой северной части Европы в Euro Truck Simulator 2! Ранее мы показали вам некоторые достопримечательности нашего города, а теперь пришло время рассказать о них подробнее.

В этой части Европы довольно часто встречаются различные скульптуры посреди перекрестков с круговым движением. Именно поэтому наши дизайнеры карт воссоздали многие из них, и вы обязательно увидите их во время своих путешествий. Особенно интересна потрясающая скульптура под названием Лисфонтен, или Световой фонтан, которая находится в Норвегии.

На другом изделии изображены спички, отсылающие к истории Вааякоски, города, в котором когда-то располагалось несколько лесопильных заводов, производивших различные изделия из дерева, в том числе спички.

Вы также можете увидеть статую дикого человека (Вильдманнена) в небольшом поселении Стуруман в Швеции. Ее красный цвет символизирует непреодолимую силу народа Лапландии, а золотой посох, который он держит за спиной, символизирует богатство. Венки из листьев символизируют дикую природу Лапландии.

Но вы наверняка встретите еще много интересных достопримечательностей, от больших до маленьких, всех форм и размеров! Будьте начеку, перевозя грузы в Nordic Horizons, чтобы не пропустить ни одной из них. И дайте нам знать в комментариях ниже, если вы, возможно, видели какие-либо из этих достопримечательностей в реальном мире и узнали их.

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