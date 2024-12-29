Свежие скриншоты из будущего DLC Северные горизонты для Euro Truck Simulator 2 - Шеллефтео

Привет, #BestCommunityEver! Хотите новостей Nordic Horizons? Что ж, у нас есть кое-что для вас. Сегодня мы хотели бы показать вам город Шеллефтео, который в настоящее время разрабатывается для предстоящего расширения карты Euro Truck Simulator 2.

Шеллефтео расположен недалеко от северо-восточного побережья Швеции и является одной из достопримечательностей шведской Лапландии. Население города составляет более 36 000 жителей. Его прозвище - Гульдстаден, что означает «золотой город» из-за богатой промышленной и горнодобывающей истории Шеллефтео, в которой особое внимание уделялось золоту.

Как всегда бывает с городами, которые мы строим для наших дополнений к картам, в Шеллефтео вы найдете множество знаковых зданий, вдохновленных их реальными аналогами. К ним относятся несколько офисных зданий, массивная парковка, украшенная логотипом Шеллефтео, уникальный отель, построенный полностью из дерева, а также алхимические знаки, символизирующие различные материалы, выставленные вдоль большого прохода в промышленной зоне.

Естественно, вы также встретите множество вакансий в местных отраслях. Мы упомянули богатую промышленную историю города, поэтому не могли не упомянуть местный сталелитейный завод.

Помимо этого, дальнобойщики могут забрать груз на складе логистики Шеллефтео, в магазине строительных материалов, складе тяжелой техники и даже в совершенно новом, о котором еще не объявлено, складе - но мы не будем сейчас портить вам все сюрпризы.!

Мы надеемся, что вам понравился этот небольшой обзор предстоящего расширения карты для ETS2. Если вам нравится дополнение Серверные Горизонты, обязательно добавьте его в свой список желаний Steam! Следите за обновлениями. И будьте осторожны на дороге!