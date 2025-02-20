Свежие скриншоты из будущего DLC Северные горизонты для Euro Truck Simulator 2 - Церкви Севера

В сегодняшнем блоге мы снова отправим вас на север Европы, чтобы еще раз заглянуть за кулисы дополнения северные горизонты! На этот раз у нас есть предварительный просмотр некоторых красивых церквей, с которыми вы столкнетесь во время своих путешествий по предстоящему дополнению к Euro Truck Simulator 2.

В самой северной части Европы вы найдете множество удивительных архитектурных жемчужин - от исторических достопримечательностей до современных шедевров. Наши сотрудники и дизайнеры карт проделали невероятную работу по воссозданию этих церквей, черпая вдохновение в их аналогах из реального мира. Среди более старых зданий вы, возможно, узнаете церковь Святой Троицы в Ваасе. Можете ли вы назвать какие-нибудь другие?

Эти сакральные здания часто доминируют в окружающей среде. Вы же не хотите пропустить эти прекрасные сооружения, проезжая мимо на своем грузовике! Архитектура более современных из них совершенно уникальна и впечатляет - взгляните на Арктический собор в Тромсе или церковь в городе Гейло, - но здесь есть что открыть для себя!

Независимо от того, были ли они построены столетия назад или в последние десятилетия, эти церкви являются не только религиозными местами, но и архитектурным наследием этих северных стран.

Мы надеемся, что вам понравился этот небольшой обзор предстоящего дополнения к карте для ETS2. Если вы в восторге от дополнения Nordic Horizons, обязательно добавьте его в свой список желаний Steam! И будьте в безопасности на дороге!