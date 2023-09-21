Свежие скриншоты из будущего DLC Западные Балканы для Euro Truck Simulatiror 2 - новые грузы для перевозки ©

С новыми дорогами и странами приходят и новые грузы! Разработчики создали эти новые грузы в связи с некоторыми новыми отраслями, которые вы найдете в предстоящем DLC Западные Балканы. Однако они не будут ограничиваться только областью DLC - все игроки Euro Truck Simulator 2 также смогут насладиться этими новыми возможностями.

Западно-балканский регион является домом для многих автопроизводителей, откуда водители могут доставлять новые автомобили по всей Европе! К ним относятся легковые автомобили и фургоны, которые буксируются на различных специальных прицепах, предназначенных для безопасной перевозки нескольких транспортных средств.

Вы можете обнаружить, что некоторые шасси фургонов, которые вы перевозите, будут доставлены на завод по сборке домов на колесах, который является одной из новых отраслей промышленности в Западных Балканах. Отсюда вы можете перевозить готовые караваны с заводской линии по всей Европе!

Алюминиевый сектор также играет важную роль для местной экономики, производя слитки и профили. Водители смогут перевозить эти уникальные грузы от места производства до других предприятий по всей Европе.