Свежие скриншоты из будущего DLC Западные Балканы для Euro Truck Simulator 2 - алюминиевая промышленность ©

Алюминиевая промышленность в регионе Западных Балкан очень важна, поскольку она способствует экономическому процветанию, создает рабочие места и стимулирует промышленный рост. Благодаря тому, что ряд стран может похвастаться производством и переработкой алюминия, а также богатыми запасами бокситов, регион обладает конкурентным преимуществом. Это причины, по которым отрасль выделяется в грядущем DLC Западные Балканы.

В дополнение к уникальному бокситовому терминалу в Никшиче в игре появятся два новых префаба в цепочке производства алюминия. Одним из них является алюминиевый литейный завод, расположенный в городах Подгорица, Мостар и Каракай. Еще один можно найти в Крагуеваце, который работает как универсальный литейный завод.

И еше один новый префаб - это завод Metal Light Factory, расположенный в городах Тирана, Сараево, Марибор, Ниш, Влёра и один недалеко от Белграда.

Все эти дополнения потребуют от вас перевозки различного сырья, а затем готовой продукции в виде железных конструкций или лепнины. Интересной особенностью является то, что каждое из этих трех производств включает в себя внутреннюю часть, позволяющую игрокам исследовать и оценивать сложные детали внутри.

Пожалуйста, имейте в виду, что эта конкретная отрасль в настоящее время находится в стадии разработки и между представленной информацией и полной версией могут быть небольшие изменения.