Свежие скриншоты из будущего DLC Западные Балканы для Euro Truck Simulator 2 - мосты

Среди множества других подробных достопримечательностей, добавленных в DLC «Западные Балканы» для Euro Truck Simulator 2, вас ждет знакомство с некоторыми культовыми мостами, которые, с одной стороны, представляют собой чудо инженерной мысли, а с другой — играют решающую роль в соединении различных регионов.

В этой записи блога мы рассмотрим несколько примеров и покажем вам потрясающие скриншоты, чтобы по-настоящему вдохновить вас на это расширение карты! В то время как все мосты имеют очень важную общую функцию обеспечения прохода через препятствие, некоторые из них также выделяются визуально. Это относится к современным мостам, таким как мост Франьо Туджмана, мост Пелешац и мост Крка. Помимо того, что они служат жизненно важной точкой соединения, все эти примеры с гордостью представляют собой настоящие архитектурные чудеса, из которых открывается потрясающий вид. И, если вам интересно, мост Пелешац — не единственный недавно построенный мост, представленный в этом дополнении.

Будут и другие знаковые мосты, такие как Старый мост в Мойковаце, Слуньский мост и уникальные мосты в Белграде или Сараево, которые могут быть не на таком грандиозном уровне, как упомянутые ранее, но каждый мост на Западных Балканах представляет собой не только потрясающий визуальное зрелище, но и символ единства, объединяющий людей и места в этом разнообразном и увлекательном регионе.



Мы надеемся, что информация и скриншоты помогли преодолеть разрыв между вами и кнопкой «Список желаний Steam» на странице DLC «Западные Балканы», и вы нажмете ее, если еще не сделали этого. Кроме того, не забудьте подписаться на наши социальные сети (Twitter, Instagram, Facebook, TikTok), чтобы быть в курсе всех последних новостей об этом проекте. Нам не терпится показать вам больше!