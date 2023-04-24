Свежие скриншоты из будущего DLC Западные Балканы для Euro Truck Simulator 2 - нефтяная промышленность Албании ©

Нефтяная промышленность Албании имеет долгую историю, восходящую к началу 1900-х годов, когда в стране началась коммерческая добыча нефти. Сегодня данная отрасль в Албании относительно небольшая по сравнению с другими странами региона, но она по-прежнему вносит важный вклад в экономику страны.

Город Фиер, расположенный на юго-западе, является одним из основных центров добычи нефти в стране. Здесь водители смогут заключать контракты на доставку из нефтяной скважины, которая является первой в своем роде в ETS2.

Разработчики уделили особое внимание деталям этой отрасли, в которой есть совершенно новое депо с новыми активами, которые были созданы по индивидуальному заказу. Окрестности также были построены вокруг этой новой отрасли, что дает игрокам более реалистичный жизненный опыт при доставке из этой области.

Добытая из этих скважин нефть транспортируется на нефтеперерабатывающие заводы и в хранилища, расположенные в других частях страны, так что будьте уверены, будет много возможностей для перевозки отсюда и через регион Западных Балкан.