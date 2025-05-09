Свежие скриншоты из обновленной Скандинавии для Euro Truck Simulator 2

Ранее в этом году мы анонсировали наш проект по обновлению Scandinavia для Euro Truck Simulator 2, целью которого является внесение существенных улучшений в одно из наших самых ранних дополнений. С тех пор мы публиковали блог "Познакомьтесь с командой", чтобы представить сотрудников, работающих над проектом, но сегодня мы рады поделиться с вами информацией о некоторых дорожных сетях, над которыми мы работали!

Прежде чем мы перейдем к деталям, пожалуйста, имейте в виду, что все, что вы здесь видите, в значительной степени находится в стадии разработки и может быть изменено. Тем не менее, давайте подробнее рассмотрим некоторые обновленные дорожные сети, не так ли?

Когда только создавалось оригинальное дополнение Scandinavia, большинство его перекрестков были построены с использованием одних и тех же сборных конструкций, а это означает, что многие перекрестки, по которым проезжали игроки, казались очень похожими. Для обновления мы решили применить гораздо более детальный подход; все старые сборные конструкции были удалены, а на их месте мы построили специально разработанные развязки, основанные на реальных макетах.

Большая часть этой невероятной работы была проделана под руководством нашего экстерналиста Мартена (известного в сообществе как Мандельсофт), чей опыт и страсть к дорожному дизайну оказали большое влияние на обновленные районы.

Первая остановка: Дания! Наша команда усердно работала над обновлением дорожной сети в этой стране. Одним из основных изменений стала полностью перестроенная развязка E20 и E45. На самом деле этот перекресток, расположенный недалеко от города Колдинг, состоит из трех разных развязок, расположенных примерно в 8 км друг от друга. Однако, чтобы лучше соответствовать масштабу нашей карты, наша команда преобразовала его в одну большую треугольную развязку.

Двигаясь на север, водители могут проехать по впечатляющей развязке Нерресунн близ Ольборга, которая была воссоздана в масштабе почти 1:1!Мы также включили заправочную станцию и стоянку для грузовиков, которые расположены вдоль трассы E45 между Ольборгом и Орхусом. Хотя мы все еще работаем над игровым брендингом, мы уверены, что эта остановка станет популярной среди дальнобойщиков.

На границе Германии и Дании водители найдут переработанный пограничный переход, который теперь включает в себя надлежащие настройки пограничного контроля, соответствующие деталям их реальных аналогов. Мы также проложили два новых внутренних маршрута, шоссе 16 и 26, которые проходят через город Выборг, где вы также можете найти новую заправочную станцию! Наконец, знаменитый подъемный мост Оддесунн также был полностью реконструирован, включая действующий подъемник для моста и детализированный окружающий ландшафт.

Следующая остановка - Швеция! В этом регионе также произошли значительные улучшения, особенно в районе города Гетеборг. Этот оживленный транспортный узел подвергся частичной реконструкции, при этом особое внимание было уделено густой сети автомагистралей вокруг коридора E6/E20. В результате были также обновлены развязки между шоссе E20 и шоссе 40, чтобы отразить их реальную планировку.

Вдоль Е4, одной из главных магистралей Швеции, были переделаны четыре из уже существующих остановок для грузовиков. Одним из примечательных примеров является знаменитая остановка для грузовиков с кондитерской в форме самолета. Ранее эту достопримечательность можно было увидеть только с шоссе в Euro Truck Simulator 2. Однако теперь мы рады сообщить, что переделали его в полностью функционирующую стоянку для грузовиков с заправочной станцией, очень похожую на ее реальный аналог.

В районе Брах-Хус была благоустроена не только заправочная станция, но и близлежащие руины замка. Этот район будет служить не только достопримечательностью и местом отдыха, но и складом! Стоянка для грузовиков, расположенная неподалеку от Нючепинга, также подверглась аналогичному ремонту.

И это только начало! В будущем, по мере продолжения разработки, мы хотели бы поделиться с вами еще многим, так что следите за обновлениями! До следующего раза, продолжайте в том же духе!