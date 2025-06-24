Свежие скриншоты из обновленной Скандинавии для Euro Truck Simulator 2 - Орхус

В рамках проекта Scandinavia Refresh для Euro Truck Simulator 2 мы рады представить совершенно новое дополнение к карте: город Орхус, второй по величине город Дании! Наши талантливые команды усердно трудились, воплощая в жизнь это новое место, и сегодня мы рады поделиться с вами результатами их работы.

Орхус, известный как "Город улыбок", будет доступен для водителей, путешествующих по автомагистрали E45 с двумя основными транспортными развязками, ведущими в город. В самом Орхусе сочетаются современная инфраструктура и процветающая промышленность, что делает его обязательным местом для посещения дальнобойщиками!

Одной из главных достопримечательностей Орхуса является Dokk1, поразительная многофункциональная библиотека и культурный центр, расположенный на набережной. Это крупнейшая публичная библиотека в Скандинавии, которая в 2016 году была названа публичной библиотекой года. Неподалеку вы также увидите Havnearbejdernes Klub Århus, историческое здание на набережной, которое когда-то служило местом общения портовых рабочих.

Одной из отраслей, которую мы не могли обойти вниманием, является порт Орхус, крупнейший контейнерный порт Дании, на долю которого приходится более 50% контейнерных перевозок в стране. Неизменно входящий в число самых производительных контейнерных терминалов Европы по количеству перемещений кранов в час и общей эффективности использования причалов, он играет жизненно важную роль в национальной логистике и поддерживает сильную местную экономику. Мы уверены, что водители найдут здесь множество предложений о работе!

Порт окружен многочисленными промышленными объектами, большими и маленькими, в том числе химическим заводом, на который игроки смогут доставлять грузы. Не забудьте освежить свои навыки в области ADR, прежде чем отправиться туда!

Наша команда также включила в проект несколько культурных и архитектурных достопримечательностей, чтобы придать городу особую индивидуальность. Водители могут увидеть такие скульптуры, как “Исторический спор” датского художника Йенса Гальшета, а также две уникальные художественные фрески, которые привносят на улицы нотку местного колорита. Во время прогулки вы также можете мельком увидеть другие отдаленные достопримечательности, такие как Международный студенческий центр, Домен Орхус, ратушу Орхуса (с ее башней, виднеющейся на горизонте) и даже шпиль Орхусского собора.

В самом центре города игроки также найдут автобусный вокзал Орхуса. Этот центральный узел был тщательно воссоздан с вниманием к деталям и в конечном итоге сыграет свою роль в недавно анонсированном модуле "Project Coaches". Занимаетесь ли вы доставкой грузов или готовитесь к перевозке пассажиров, в Орхусе найдется что-то для каждого!

Мы рады представить это долгожданное дополнение к DLC Scandinavia в рамках продолжающегося проекта по обновлению, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами новыми разработками в будущем. Мы всегда ценим вашу поддержку и отзывы, и до следующего раза, продолжайте в том же духе!