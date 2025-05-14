Свежие скриншоты из проекта Benelux для Euro Truck Simulator 2 - Порт Роттердама

С нетерпением ждете возможности путешествовать на грузовиках по обновленному Бенилюксу в ETS2? Хотя об этом еще рано говорить, поскольку этот проект все еще находится в стадии разработки, мы рады показать вам результаты работы, проделанной нашими картографами на данный момент. Сегодня мы хотели бы поделиться нашей работой в порту Роттердама!

Порт расположен во втором по величине городе Нидерландов, и с момента своего основания в 15 веке как рыбацкий порт, он превратился в крупнейший морской порт в Европе! Площадь, которую он занимает, впечатляет сама по себе - более 40 километров в длину и 10 километров в ширину. Ежегодно порт принимает около 130 000 речных судов и около 30 000 океанских лайнеров.

В 2022 году порт обработал 467 миллионов тонн грузов. И вот тут-то и пригодитесь вы, потому что вам будет поручено перевозить грузы оттуда по всей Европе! Дальнобойщики смогут добраться до контейнерного порта, нефтеперерабатывающего завода и зоны общей логистики. А если вы перевозите груз из Роттердама в Великобританию или наоборот, вы также сможете воспользоваться услугами парома прямо в порту.

Весь этот район очарует вас своей уникальной инфраструктурой, включающей подъемные мосты, туннели под каналами и сложную дорожную сеть. Наши картографы воссоздали некоторые из его достопримечательностей, такие как туннель Томассентуннель, мост Каландбруг, мост Хармсенбруг и паромный терминал в Европорте.

"Это действительно гигантская территория, протяженностью более 40 километров. Поэтому мы надеемся, что нам удалось охватить ее в достаточной степени в наших масштабах", - говорит руководитель проекта по переработке Бенилюкса Гонза.

Мы с нетерпением ждем возможности поделиться новыми новостями об этом проекте в будущем, но, пожалуйста, имейте в виду, что он все еще находится в стадии разработки, поэтому мы не осмеливаемся дать вам даже приблизительную оценку того, когда он может быть выпущен. До следующего раза мы желаем вам счастливого пути.