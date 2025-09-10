Свежие скриншоты из проекта Обновление Скандинавии для Euro Truck Simulator 2 - Датская автомагистраль 16

В рамках текущего проекта Обновление Скандинавии для Euro Truck Simulator 2 разработчики приглашают вас исследовать новые маршруты по Дании. Они не только расширяют ваши возможности в путешествии, но и обогащают ландшафты, поселения и достопримечательности, которые вы встретите по пути.

Автомагистраль 16 (Hillerødmotorvejen) и дорога 26 (Primærrute 26) откроет новый маршрут по внутренней части Дании. Он сделает ваши путешествия более разнообразными и самобытными, а две новые заправочные станции обеспечат вам и вашему грузовику бесперебойную работу.

Одной из главных достопримечательностей этого нового маршрута является дорога через Виборг. Здесь вы найдете одну из новых заправок. Расположение Виборга делает его идеальной остановкой как для коротких, так и для дальних поездок, позволяя заправиться перед продолжением путешествия вглубь Дании.

Двигаясь на запад, маршрут проходит мимо очаровательного городка Скиве. Хотя основной поток машин огибает поселение, внимательные водители могут заметить по пути четыре из «11 звёзд Скиве». Эти четыре скульптуры: Торвет, Тегнет, Вестенвинден и Крака гордо возвышаются как художественные достопримечательности, позволяя водителям ощутить местный колорит.

Далее дорога достигает В. Вилсунда, где расположена вторая новая заправочная станция. Здесь водители также пересекут впечатляющий мост Вилсундбруэн. В реальной жизни это разводной мост, который иногда разводят для прохода кораблей. Хотя в игровой версии он остался неподвижным, разработчики с гордостью представляют эту важную региональную достопримечательность, чтобы игроки могли её увидеть.

Добавление дорог 16 и 26 - это ещё один шаг в стремлении обновить и улучшить дополнение Scandinavia. С расширением и улучшением этих областей ваши впечатления от грузоперевозок останутся захватывающими, разнообразными и максимально реалистичными.