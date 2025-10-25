Свежие скриншоты из проекта Обновление Скандинавии для Euro Truck Simulator 2 - Карлстад

Работа над проектом Scandinavia Refresh для Euro Truck Simulator 2 продолжается и сегодня разработчики представляют вам ещё одно место, которое вы с нетерпением ждёте - город Карлстад!

Карлстад, расположенный в центральной Швеции, играет важную роль в соединении различных регионов страны. В рамках проекта Scandinavia Refresh был добавлен в игру Карлстад. Город был полностью построен с нуля, а его окрестности переработаны, чтобы соответствовать качеству и стандартам новых регионов карты.

Разработчики не хотят раскрывать слишком многого, но Карлстад славится множеством узнаваемых достопримечательностей и интересных мест, которые придают ему особый шарм. Возможно, вы проедете мимо оживлённого железнодорожного вокзала, культурных и спортивных сооружений и нескольких общественных учреждений, которые придают городу неповторимую атмосферу. В окрестностях также есть несколько живописных автомобильных маршрутов для тех, кто любит живописные поездки вдали от основных дорог.

Помимо этих достопримечательностей, в этом районе расположено множество складов и сервисных центров: от заправочных станций и ферм до логистических центров и т. д. Дальнобойщики также могут рассчитывать на местный гараж, где они смогут расширить свою деятельность в этой части Швеции.

Дизайнер карт для ETS2 Лукас, работавший над Карлстадом, поделился своими впечатлениями:

«Карлстад был моим первым настоящим городом и я очень надеюсь, что смог воссоздать его как следует. Я провёл много бессонных ночей, работая над ним, моя девушка даже начала немного ревновать, но я хотел, чтобы город ощущался живым, детализированным и полным маленьких историй на каждом углу».

Лукас также намекнул, что Карлстад может таить в себе несколько секретов для любителей исследовать: «Там четыре заправки, три из которых действующие, одна скрытая и около трёх с половиной секретных дорог, которые можно исследовать. Не скажу точно, где именно, но, скажем так, где-то там может быть даже определённый трамплин. Может быть, стоит устроить небольшое соревнование «насколько высоко вы сможете прыгнуть»!»