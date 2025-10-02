Свежие скриншоты из проекта Обновление Скандинавии для Euro Truck Simulator 2 - Копенгаген

Добро пожаловать в Копенгаген! Сегодня мы рассмотрим столицу Дании, над которой идет работа в рамках текущего проекта Scandinavia Refresh для Euro Truck Simulator 2. Итак, каких изменений стоит ожидать?

Прежде всего, Копенгаген был полностью перестроен с нуля, предлагая игрокам новые впечатления от вождения по одному из самых знаковых городов Скандинавии. Это, безусловно, было немалым достижением: «Копенгаген был моим самым крупным проектом с тех пор, как я начал работать в SCS», - рассказывает Альберт Б., один из дизайнеров карт.



Копенгаген, будучи воротами в Скандинавию и Эресуннский туннель служат важным связующим звеном с Мальмё и всем Скандинавским полуостровом. «Я старался создать иллюзию масштаба и расстояния, - рассказывает Альберт, - чтобы, проезжая мимо туннеля или следуя вдоль побережья Копенгагена, вы могли увидеть Мальмё на горизонте».

Но Копенгаген предлагает ещё больше возможностей для исследования. «Это очень современный и в то же время исторический город и я постарался показать обе его стороны», - говорит Альберт. Путешествуя по оживлённым районам и проезжая мимо потрясающих достопримечательностей, игроки заметят, как история и современная жизнь переплетаются в самой дорожной сети. «Город очень современен даже в плане дорожной сети, которая играет особенно важную роль в игре. Практически везде, куда бы вы ни поехали, вы найдёте ведущую туда велосипедную дорожку, будь то центр города или далёкий промышленный склад».

В самом центре города водители будут удивлены, обнаружив там, где обычно находится главная площадь, парк развлечений. Ещё более удивительно то, что в переделке Копенгагена будут представлены два полностью анимированных аттракциона. Это идеальное место, чтобы сделать уникальный скриншот вашего грузовика.



Всего в нескольких минутах езды находятся Копенгагенская ратуша, дворец Кристиансборг и художественный музей Ny Carlsberg Glyptotek. Все эти уникальные достопримечательности были детально воссозданы талантливыми командами, так что не упустите возможность их увидеть!

Копенгаген также может похвастаться поистине уникальной архитектурой. Эффектные жилые башни-близнецы, расположенные рядом со сложным подземным хранилищем, несомненно, привлекут ваше внимание, но это ещё не всё. В Копенгагене также находится один из самых инновационных заводов по переработке отходов, который не только элегантен и современен, но и служит горнолыжным склоном с видом на море.

Да, вы всё правильно прочитали! Если вы решите приобрести гараж здесь, вы окажетесь прямо напротив этой уникальной достопримечательности, только не поддавайтесь безумным идеям!



Путешествуя по городу, вы также сможете увидеть Датский архитектурный центр, который считается международным культурным центром для тех, кто хочет понять, как архитектура и дизайн формируют основу нашей жизни.

Однако не стоит слишком увлекаться осмотром достопримечательностей, ведь работы предстоит много! В Копенгагене будет множество складов, включая нефтехранилище, построенное на искусственном острове с потрясающим видом на город, завод по переработке пищевых продуктов, логистические центры, предприятия по переработке отходов, подземный склад и даже доступ к грузовому терминалу аэропорта. Копенгаген полон возможностей для дальнобойщиков, которые стоит открыть и попробовать.

«Надеюсь, игроки влюбятся в этот город так же, как и я», - заключает Альберт. «Для меня было честью работать над таким потрясающим местом».