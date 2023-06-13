Свежие скриншоты переделки Германии для Euro Truck Simulator 2 - Kiel

Помимо других изменений в грядущей переработке немецких городов в Euro Truck Simulator 2, вы также сможете отправиться в увлекательное путешествие по переосмысленному городу Килю. В этой записи блога мы подробно расскажем о масштабной работе наших дизайнеров карт и покажем вам, как им удалось привести город в соответствие с текущими стандартами.

Киль – город с богатой историей и чарующим очарованием, расположенный на берегу Балтийского моря в северной Германии. С его происхождением, восходящим к 13-му веку, Киль имеет увлекательное прошлое, которое сформировало его сегодняшний характер. Первоначально небольшая рыбацкая деревушка превратилась в шумный морской центр, известный судостроением, торговлей и военно-морским мастерством.

Переработанный Kiel претерпел полную трансформацию после того, как был перестроен с нуля. Были реконструированы окружающие дороги и автомагистрали, а также план города, который обеспечивает новый маршрут движения через жилой район, ведущий к оживленному торговому району и сердцу города. В рыночной зоне есть станция технического обслуживания и склад супермаркетов, способные удовлетворить все потребности дальнобойщиков.

Продолжая свое путешествие, вы доберетесь до центральной части Киля, где с моста Габленцбрюке открывается захватывающий вид на центральный вокзал Киля и панорамную красоту города с рядом достопримечательностей. Всего в нескольких минутах ходьбы от исторического района вы можете осмотреть недавно спроектированную портовую зону с депо верфи со знаменитыми судами и подводными лодками. Мы надеемся, что аутентичность и очарование портовой зоны дополнят общее впечатление от знакомства с морским наследием Киля.

Гараж в Киле был перемещен близко к берегу, что обеспечивает не только место для проживания в удобном месте, но и завораживающий вид на Центральный вокзал Киля и противоположный берег города. Кроме того, стратегически расположенные склады, включая склад IKA на окраине и площадку для погрузки-разгрузки в центре города, обеспечивают эффективность грузовых операций.

Второй этап переработки немецких городов появится в обновлении 1.48, и мы надеемся, что вы действительно хотите получить шанс исследовать ряд городов по-новому. Чтобы быть в курсе всех последних новостей о проекте или самом обновлении игры, подписывайтесь на нас в социальных сетях (Twitter, Instagram, Facebook, TikTok), и вы никогда не пропустите ничего важного.