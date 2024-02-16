Свежие скриншоты переделки Германии для Euro Truck Simulator 2 - Рейн: по городам

Ранее мы публиковали блог о отраслях промышленности и перекрестках, которые вы можете найти в регионе Рейн-Рур в Германии. Однако сегодня мы рады поделиться с вами более подробной информацией о самих городах! Наша небольшая команда по переделке упорно трудилась, чтобы полностью перестроить этот район. Давайте посмотрим поближе, не так ли?

"Все города были переработаны с нуля, - рассказывает нам Ива, один из наших картографов. - Мы удалили предыдущую карту, которая не очень хорошо представляла регион Рейнланд. Затем мы создали совершенно новую городскую структуру, которая больше отражает местность вокруг Рейна. Мы постарались максимально использовать наши пространственные возможности на карте и запечатлеть Рейнскую область настолько реалистично, насколько это возможно, включая плотность населения, отрасли промышленности и, в конечном счете, ее размер. Это будет огромное изменение по сравнению с базовой картой".

"Одно из самых больших изменений, которое заметят игроки, - это плотность дорожной сети". Ива объясняет: "Теперь можно будет заглянуть в самое сердце некоторых городов и увидеть контраст между промышленной зоной и самим центром. Осмелюсь сказать, мы запечатлели лучшее в каждом городе!"

Cologne

При переработке города Кельн мы хотели обязательно учесть размер реки Рейн, которая протекает через несколько городов в этом районе, и наиболее известен Кельн. Благодаря этому теперь можно проехать прямо вдоль набережной и полюбоваться культовыми зданиями и достопримечательностями Кельна.

Сюда входят такие мосты, как Гогенцоллернбрюкке, пешеходный и железнодорожный мост с тремя харизматичными волнообразными арками, расположенный неподалеку, возможно, от одной из самых известных достопримечательностей города - Кельнского собора. Возможно, вы когда-либо проезжали по этому мосту, если никогда не прибывали поездом (часто с задержкой) на главный железнодорожный вокзал города Кельн- Хауптбанхоф.

Другие достопримечательности включают Кельнерский дом, Ланксесс-арену и многие другие знаковые здания. Вы также можете с нетерпением ждать появления трамваев, курсирующих по городу. Эти трамваи также можно найти во всех других городах, упомянутых в этом блоге. Мы также рады объявить о добавлении A3, крупного автобанного маршрута, соединяющего Кельн с Франкфуртом! Мы надеемся, что вам понравится заново открывать для себя этот популярный город.

Дюссельдорф

Любите достопримечательности? Тогда обязательно посетите Дюссельдорф, так как многие из них ждут вашего открытия. От добавления двух новых церквей до современной архитектуры - есть множество причин путешествовать по нашим новым дорогам, некоторые из которых проходят прямо через город.

Однако, если осмотр достопримечательностей вам не по душе, вы можете рассчитывать на доставку грузов на сталелитейные заводы и автозаводы, расположенные недалеко от центра города, и обратно. Если вы хотите поднять качество доставки на новый уровень, вы также можете посетить аэропорт Дюссельдорфа, в котором работает анимированное наземное метро!

Дортмунд

Если вы предпочитаете ездить по промышленным районам, Дортмунд для вас. С извилистыми дорогами и большими перекрестками вы найдете здесь некоторые из наших крупнейших отраслевых складов, в том числе такие знакомые игровые компании, как IKA, LKW и ITCC.

Не упустите возможность заказать доставку в этот оживленный центр и обратно, в этом городе будет доступно множество контрактов на работу. Не забудьте также надеть цвета местной футбольной команды - желтый и черный!

Дуйсбург

Как многие из вас, возможно, уже знакомы, Дуйсбург - оживленный город, и не только с точки зрения численности населения, но и с точки зрения его дорог! Расположенный между несколькими другими крупными городами, он служит важным промышленным центром не только по суше, но и по воде.

Расположенный на реке Рейн, вы найдете один из крупнейших в мире внутренних портов, Дуйсбургер-Хафен, который является ведущим логистическим узлом в Европе, обрабатывающим более 20 000 судов и 25 000 поездов в год. Порт обрабатывает огромные 3,6 миллиона контейнеров в год! Это одна из крупнейших промышленных зон, которую мы не могли пропустить.

У вас также будет возможность проехать в центр самого города, где вы найдете ратушу Дуйсбурга, церкви и Шваненторбрюке, знаменитый мост с вертикальным подъемником, расположенный в городе.

Игроки также смогут проехать по Рур-Брюкке вдоль двух новых мостов, которые соединят вас с другой частью города, где вы сможете найти множество других достопримечательностей. Вы также сможете проехать по шоссе Е-40, которое проходит через город и на котором находится знаменитый перекресток Кройц-Кайзерберг и многое другое.

Есть еще так много интересного, что мы не смогли вместить в этот блог, включая некоторые дороги, которые лучше всего скрывать. За последние 2 года нашей небольшой команде, состоящей в основном из 2-4 человек, удалось переработать эту область из 4 городов, которые могут почти визуально слиться в один мегаполис в пользовательском интерфейсе.

Мы действительно надеемся, что вы цените время и усилия, потраченные на изучение этого региона, и мы еще больше рады, что вы сможете исследовать его самостоятельно. А пока мы с нетерпением ждем ваших мыслей об этом мегапроекте и о том, чего вы ждете больше всего.