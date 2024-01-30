Свежие скриншоты переделки Германии для Euro Truck Simulator 2 - Рейн-Рур: промышленность и перекрестки

Сегодня мы рады поделиться с вами дополнительной информацией о работе, проводимой нашей командой по переделке в Германии! Поскольку дороги и отрасли промышленности являются одними из наиболее важных и привычных аспектов для дальнобойщика, этот блог посвящен изменениям, вносимым в отрасли и перекрестки Рейнского региона.

Рейнско-Рурский регион в Германии часто называют промышленным центром страны. Регион, включающий в себя такие крупные города, как Кельн, Дюссельдорф, Дортмунд и Дуйсбург, характеризуется богатой историей и динамичной городской сетью вдоль берегов реки Рейн.

Команда, стоящая за переделкой в Германии, хотела отразить важность этой области, повысив внутриигровую экономику. Для достижения этой цели в таких городах, как Кельн, теперь есть шесть новых складов, куда игроки могут доставлять товары, что значительно отличается от существующих двух!

Вы найдете множество отраслей промышленности - от автомобильных заводов до железнодорожных депо, складов металлолома и речных портов. Также новшеством для региона является добавление 4-го по загруженности аэропорта Германии, расположенного в Дюссельдорфе, куда вы сможете доставлять грузы. Возможно, вы даже заметите появление хорошо известного наземного метро Airport SkyTrain во время вашего визита. Мы надеемся, что вам понравится ассортимент новых и реконструированных депо, которые вы найдете в этом регионе.

Как и предыдущие районы, которые мы переработали, весь этот регион был перестроен с нуля, включая дорожную сеть. Мы также хотим выделить некоторые из новых перекрестков, с которыми вы столкнетесь во время своих путешествий по Рейнскому региону.

Одним из таких дополнений является Кройц Кайзерберг, перекресток-спагетти, который довольно большой и сложный. Наша команда усердно работала, чтобы представить этот известный перекресток как можно лучше в рамках размеров и масштабности района. Мы также создали более реалистичные транспортные развязки в городе, поскольку в этих застроенных районах часто есть целый ряд различных типов перекрестков, чтобы справляться с большими объемами движения.

Поскольку мы продолжаем продвигаться на этом этапе доработки, мы с нетерпением ждем возможности поделиться новыми новостями о его разработке и изменениях, которые вы можете ожидать увидеть в будущем бесплатном обновлении!