Свежие скриншоты переделки Германии для Euro Truck Simulator 2 - Winsen

Как вы, возможно, знаете, часть нашей картографической команды была занята переработкой Германии, чтобы привести ее в соответствие с нашими текущими стандартами карт. Сегодня мы рады поделиться с вами захватывающим проектом, над которым мы тесно сотрудничали с нашими друзьями из Feldbinder. Давайте посмотрим поближе, не так ли?

Добро пожаловать в Винзен, очаровательный городок, расположенный к юго-востоку от Гамбурга, где находится знаменитая фабрика Feldbinder. о котором мы рады объявить, будет доступен владельцам DLC Feldbinder в грядущем обновлении 1.48 для Euro Truck Simulator 2. Наша команда карт работала вместе с командой Feldbinder, чтобы воссоздать этот объект в игре с максимально возможной точностью. .

Его аналог в реальной жизни занимает огромную площадь промышленной недвижимости площадью 90 000 м², включая доступное для крана пространство цеха, в котором проводятся операции, связанные с переработкой алюминия для специальных силосных грузовиков любого объема. Наряду с процессом производства автомобилей на этом объекте также находятся все центральные функции, связанные с продажами и администрированием Feldbinder, а также центральный отдел, связанный с глобальными продажами запасных частей.

Водители в Euro Truck Simulator 2 смогут осуществлять доставку на 2 новых склада и обратно на территории завода, один для вывоза столь необходимых грузов, запчастей и многого другого, а другой — для получения новых прицепов, только что спущенных с конвейера завода, для доставки. для предприятий и клиентов по всей Европе.

Небольшая часть пригорода Винзена также была воссоздана нашей командой по картографии. Хотя этот район является более живописным, мы уверены, что вам все равно будет приятно проехать по нему.