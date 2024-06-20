Свежие скриншоты переделки Германии в Euro Truck Simulator 2 - Bremen

Работа над проектом «Переделка Германии» для Euro Truck Simulator 2 не прекращается. На этот раз разработчики поделились прогрессом, которого они достигли в Бремене и его окрестностях.

Бремен – исторический город, расположенный в северной части Германии недалеко от Северного моря на реке Везер. Город известен своей живописной средневековой архитектурой, в том числе бременской ратушей и статуей Роланда, внесенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Euro Truck Simulator 2 весь город был полностью перестроен с нуля. В рамках этой трансформации разработчики добавили на карту порт Бремерхафен, расположенный примерно в 60 км к северу от Бремена, который является одним из крупнейших в Европе узлов по перевалке автомобилей. Ежегодно через этот порт импортируется или экспортируется более 2 миллионов автомобилей.

Дальнобойщики, доставляющие грузы в Бремен и из Бремена, встретят совершенно новый перекресток, который был преобразован, чтобы лучше представлять свой реальный аналог. Проезжая по нему, вы также сможете взглянуть на оживленный исторический центр города и различные красивые места Бремена.

Разработчики также попытались смоделировать более реалистичную экономику, включив в нее расположенные в этой области предприятия, такие как автомобильный завод, завод по производству напитков и речной порт, расположенный на реке Везер.

Имейте в виду, что все, что вы видите здесь, все еще находится в стадии разработки и может измениться.