Свежие скриншоты переделки Германии в Euro Truck Simulator 2 - Кассель

Сегодня разработчики поделились новыми изображениями и информацией из текущего проекта по переработке Германии для Euro Truck Simulator 2, конкретно из города Кассель. Как и ранее выделенные области в этой переработке, этот город был полностью перестроен с нуля! Давайте посмотрим поближе.

Кассель, расположенный на севере Германии - это город с богатой историей и культурным наследием. Команда по реконструкции воссоздала некоторые из наиболее известных исторических зданий, которые можно найти в окрестностях Касселя, в том числе музей, галерею и театр. Обязательно сфотографируйте их для своей галереи!

Разработчики также воссоздали дорожную сеть до более реалистичного уровня. Водители смогут передвигаться по Bundesautobahn 7 через весь город с выездом на B251. Дальнобойщики также найдут новый маршрут, с которого открывается вид на памятник Геркулесу, расположенный в Бергпарке Вильгельмсхёэ.

Конечно, у вас также будет возможность проехать по аллее Вильгельмсхёра, одной из самых важных улиц Касселя, соединяющей центр города с востока на запад. И не забывайте смотреть по сторонам - из окон открывается вид на реку Фульда, один из двух истоков реки Везер.

Водители, ищущие контракты на работу в этом районе, найдут множество предприятий, больших и малых, включая логистические центры, супермаркеты и заводы по производству автозапчастей. Разработчики также рекомендуют проверить расположение гаража в городе, особенно если вы хотите разместить свою деятельность в Касселе!