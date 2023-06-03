Свежие скриншоты переделки Швейцарии для Euro Truck Simulator 2 - Альпийские дороги

Мы очень ценим положительные отзывы, которые вы оставили нам после последней записи в блоге, посвященной проекту переделки Швейцарии. Мы подумали, что сможем еще больше вас расшевелить, показав еще больше фотографий местных Альп и подготовив самых смелых из вас к сложному путешествию по альпийским дорогам.

Несмотря на красивую природу, альпийские дороги Швейцарии не для слабонервных. Приготовьтесь к настоящему приключению, путешествуя по извилистым тропам на опасных высотах. Мы не хотим вас пугать, но вам понадобятся стальные нервы и непревзойденное мастерство, чтобы пройти эти сложные маршруты. Крутые повороты, узкие проходы и потенциально плохие погодные условия проверят ваше мастерство вождения.

Ну, ты справишься с вызовом? Если это так, дайте нам знать в комментариях здесь или в социальных сетях. Не забудьте также подписаться на наши профили в социальных сетях (Twitter, Instagram, Facebook, TikTok), чтобы быть в курсе всех последних новостей о Euro Truck Simulator 2 и будущих проектах.