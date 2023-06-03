Euro Truck Simulator 2 18.10.2012
9.2 9 980 оценок

Свежие скриншоты переделки Швейцарии для Euro Truck Simulator 2 - Альпийские дороги

AJIEHA
Новости

Мы очень ценим положительные отзывы, которые вы оставили нам после последней записи в блоге, посвященной проекту переделки Швейцарии. Мы подумали, что сможем еще больше вас расшевелить, показав еще больше фотографий местных Альп и подготовив самых смелых из вас к сложному путешествию по альпийским дорогам.

Несмотря на красивую природу, альпийские дороги Швейцарии не для слабонервных. Приготовьтесь к настоящему приключению, путешествуя по извилистым тропам на опасных высотах. Мы не хотим вас пугать, но вам понадобятся стальные нервы и непревзойденное мастерство, чтобы пройти эти сложные маршруты. Крутые повороты, узкие проходы и потенциально плохие погодные условия проверят ваше мастерство вождения.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Well-offZin

Они когда нибудь обновят движок этого старья или так и будут доить лохов?

0
Strannik110

Ай красота ^^

-3
Batchankoff

Круто! До этого игра совершенно не интересовала. Теперь же только ради этого обновления опробую игру!

-4