Свежие скриншоты переделки Швейцарии для Euro Truck Simulator 2 - Цюрих ©

Добро пожаловать в Цюрих, Швейцария - город, который предлагает идеальное сочетание современности и традиций, среди потрясающей природной красоты. Возможно, вы уже знакомы с этим очаровательным компактным городом в Euro Truck Simulator 2, однако сегодня вы сможете взглянуть на трансформацию, которая была проведена в продолжающемся проекте переделки Швейцарии.

Как и многие города в проектах по переработке, текущий «старый» город Цюрих в ETS2 был полностью удален и восстановлен с нуля. Это позволяет работать с новыми инструментами и методами, которые были недоступны или неизвестны ранее, когда создавалась базовая игра.

Разработчики усердно работали над детальной переработкой города - от таких достопримечательностей, как Башня Прайм и Музей Цюриха до Хардбрюкке и реки Лиммат. В каждом городе вы найдете множество предприятий, которые ищут водителей для перевозки грузов и Цюрих не является исключением. От небольших местных предприятий до крупных промышленных складов, у дальнобойщиков не будет недостатка в рабочих местах в этой области. Автосалон, депо для погрузки поездов, завод электроники, газовые заводы - это лишь некоторые из отраслей, в которые вы сможете доставлять грузы.

Разработчики также уделили особое внимание дорожной сети в Цюрихе и его окрестностях, добавив в Euro Truck Simulator 2 некоторые из знаковых мостов, перекрестков и развязок. Также придется следить и за трамваями.

В Цюрих вложено много труда и внимания и вам будет что исследовать, когда придет время.