Свежие скриншоты переделки Швейцарии для Euro Truck Simulator 2 - Весовые станции и Смотровые площадки

В рамках продолжающегося проекта по переделке Швейцарии мы рады представить обновленные станции взвешивания и смотровые площадки, которые обещают захватывающий и визуально ошеломляющий опыт для нашего #BestCommunityEver.

Станции взвешивания

Гористая местность Швейцарии украшена многочисленными туннелями, что делает крайне важным уделять приоритетное внимание безопасности и состоянию транспортных средств. Чтобы отразить этот акцент, игроки теперь будут сталкиваться со станциями взвешивания, стратегически расположенными по всей карте Швейцарии. Эти станции, включая такие локации, как Сен-Морис, Эрстфельд и Ротенбруннен, служат контрольно-пропускными пунктами, где игрокам будет предложено сотрудничать с местными властями для проверки транспортных средств и проверки веса.

Навигация по Альпам требует большего, чем просто навыков вождения; она требует приверженности безопасности. Переработанные станции взвешивания призваны повысить реалистичность игрового процесса за счет включения этих важных элементов, добавляя уровень аутентичности вашему опыту виртуальных грузоперевозок.

Обзорные точки

Швейцария - страна, наделенная природной красотой и знаковыми достопримечательностями, и их работа гарантирует, что игроки получат близкое и личное представление об этих потрясающих местах. Появление смотровых площадок в ключевых местах, таких как Женевский центр, Цюрихский центр и перевал Фурка, позволяет игрокам приостановить свое путешествие и полюбоваться прекрасными пейзажами.

Окажетесь ли вы в окружении величественных Альп или исследуете оживленные городские центры, обзорные площадки предоставят вам возможность уловить суть Швейцарии. Найдите минутку, чтобы полюбоваться истоком реки Рона, полюбоваться впечатляющими альпийскими вершинами и пройтись по крутым склонам вокруг перевала Фурка. Исследуйте центр Женевы с видом на Женевское озеро и познакомьтесь с оживленным сердцем Цюриха.

В качестве дополнительного бонуса вы сможете найти две секретные смотровые площадки на скрытых дорогах. Но мы не будем портить вам впечатления от локаций!

Запечатлеть красоту Швейцарии - немалый подвиг, но мы стремились отдать должное живописным пейзажам и знаковым достопримечательностям. Мы надеемся, что игроки оценят внимание к деталям и получат удовольствие от захватывающего путешествия по швейцарским Альпам. Имейте в виду, что работа, которую вы видите здесь, все еще находится в стадии разработки.