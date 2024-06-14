Ушел из жизни ведущий разработчик популярной модификации RusMap для Euro Truck Simulator 2

Стало известно о смерти Сергея Анатольевича Банникова, ведущего разработчика популярной модификации RusMap для Euro Truck Simulator 2.
RusMap - это модификация для Euro Truck Simulator 2, подарившая игрокам возможность исследовать западную часть России и Беларусь. Мод не был первым в своем роде: до него существовали Morozov Express, позже разделившийся на "Российские просторы" и "Восточный экспресс".
Но именно RusMap стал пионером в кооперации с другими модами, создав дорожное сообщение с "Южным регионом". На протяжении нескольких лет эти два мода оставались лидерами в своем сегменте.
В 2021 году анонс официального дополнения "Сердце России" взбудоражил сообщество. Для игроков это было отличной новостью, но для мода - серьезным ударом: значительная часть его территории дублировалась официальным контентом. RusMap рисковал превратиться из главного российского мода в локальный проект, добавляющий лишь несколько регионов. В результате "Сердце России" так и не вышло, но энтузиазм авторов RusMap был подорван. Последняя версия мода, 2.49, вышла в сентябре 2023 года, а через несколько месяцев команда разработчиков распалась.
До смерти ведущего разработчика велась работа над версией 2.50, которая обещала дорожное соединение между Тамбовом и Пензой.
Печально, мужик крутые вещи делал.
Эх, хороший был человек.