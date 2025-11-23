В будущем DLC Coaches для Euro Truck Simulator 2 появится новая функция - удовлетворенность пассажиров

Разработчики SCS Software привыкли работать в основном с грузовиками и грузами. Однако автобусы - это совершенно иной уровень сложности! В следующем дополнении для Euro Truck Simulator 2 удовлетворенность пассажиров будет играть важную роль в вашей работе водителя автобуса.

Учтите, что всё показанное в этой публикации всё ещё находится в стадии разработки. Представленная здесь информация может быть изменена и может не соответствовать финальной версии.

Концепция удовлетворения пассажиров, возможно, уже знакома игрокам. Вы можете найти её и в других играх, включая игру Bus Driver от SCS Software. Проще говоря, игрокам рекомендуется водить плавно, избегая резких торможений, крутых поворотов и нарушений правил дорожного движения, чтобы обеспечить пассажирам комфортную поездку. Хотя сама механика не является радикально новой или революционной, она всё же существенно меняет игровой процесс и добавляет новые сложности.

Разработчики рассчитывают уровень удовлетворенности для каждого пассажира, каждый из которых обладает своей индивидуальной чувствительностью. Некоторых не волнует происходящее, в то время как другие воспринимают даже лёгкое торможение очень болезненно. Пассажиры садятся в автобус с разным настроением, поэтому задача игрока - улучшить их настроение к следующей остановке. По мере продолжения поездки игроки будут стремиться к достижению ясной цели - максимально улучшить настроение пассажиров за счёт плавного вождения. Если поездка между остановками будет идеальной, игрок получит бонус, который будет добавлен к общей удовлетворенности пассажиров.

Появление пассажиров кардинально меняет ощущения от вождения и представляет собой совершенно новый вызов на дороге. Игрок должен быть внимательным и предвидеть гораздо больше. Необходимость придерживаться расписания и одновременно водить аккуратно - это две вещи, которые естественным образом противоречат друг другу.

В ходе внутреннего тестирования быстро стало очевидно, что нужно найти баланс между удовлетворенностью пассажиров и соблюдением графика. Механизмы всё ещё развиваются, в основном за счёт добавления новых аспектов, влияющих на удовлетворенность. Основные правила удовлетворенности уже внедрены и работают и сейчас разработчики в основном ищут, что ещё можно добавить в систему.

Сбалансированность игрового процесса является приоритетом. Разработчики не хотят дойти до того, что игра будет хвалить игрока за использование поворотника, ведь в реальной жизни пассажиры не хлопают водителю за это. Оказалось гораздо сложнее найти способы повысить уровень удовольствия, чем снизить его. Изменения, основанные на результатах раннего тестирования, уже реализованы. Разработчики повысили сложность и теперь прирост и падение уровня удовольствия гораздо более выражены. Также был изменен способ повышения уровня удовольствия. Теперь он зависит не от пройденного времени, а от пройденного расстояния, что гораздо справедливее.

Чёткое представление информации также стало центральным элементом дизайна. Важно, как отображается удовлетворённость как во время вождения, так и на остановках и после поездки. Слишком много информации - и игрок будет перегружен, не сможет уследить за ней во время вождения и экран будет загромождён. Если же её будет недостаточно, полезная обратная связь будет отсутствовать.

То же самое касается остановок автобусов. Разработчики ищут, как лучше всего отображать посадку и высадку пассажиров, а также их удовлетворенность, в понятном и простом виде, чтобы пассажиры отображались как отдельные люди, а не просто как полоса прогресса.

Интеграция системы в игру, основанную на грузовиках, также создала свои сложности. Всё в игре построено вокруг грузовиков: все термины, значки, интерфейс и так далее. Интеграция нового типа транспортного средства, переключение режимов и обеспечение плавного перехода между ними - это, на самом деле, гораздо более сложная задача, чем само по себе дополнение Автобусы.

Уже сейчас, в процессе разработки функции, появляются идеи для ее дальнейшего развития. Например, пассажиры могут попросить игрока включить отопление или кондиционер. Изменение температуры может привести к ещё большему недовольству пассажиров. Или пассажир может запросить незапланированную экстренную остановку и игроку придётся быстро найти место, чтобы остановиться, иначе удовлетворённость этого пассажира резко упадёт.

На данный момент предстоит еще много работы и еще много новых путей предстоит открыть для этого нового типа игры.

Если вам не терпится отправиться в путь с DLC Coaches, обязательно добавьте его в свой список желаний Steam - это действительно поможет разработчикам в поддержке будущих релизов.