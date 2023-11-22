В Euro Truck Simlator 2 добавлен новый грузовик DAF XD

Устанавливая стандарты будущего дистрибуции, безопасности и инноваций, разработчики официально объявили о выпуске DAF XD. Теперь он доступен в ближайшем внутриигровом дилерском центре DAF Trucks и предлагает множество вариантов персонализации!

Грузовик DAF XD представляет новое поколение грузовых и профессиональных автомобилей. От аэродинамических характеристик, повышающих топливную экономичность, до передовых систем безопасности он станет идеальным выбором для вашей следующей региональной доставки.

Он оснащен компактной, но удобной и просторной кабиной с отличным обзором благодаря таким функциям, как окно обзора бордюра, система DAF Vision и большое ветровое стекло. DAF XD также оснащен дополнительным складным сиденьем и впервые задним окном дневной кабины в ETS2!

Готовы заняться грузоперевозками? DAF XD поставляется в игре с набором конфигураций и настроек, которые включают в себя:

3 варианта кабины: Daycab, Sleeper, Sleeper High

3 варианта шасси для кабины Daycab: FT (4x2), FTN (6x2), FTT (6x4)

5 вариантов шасси для кабины Sleeper: FT (4x2), FTG (6x2), FTS (6x2), FTN (6x2), FTT (6x4)

5 вариантов двигателей мощностью от 299 до 449 л.с.

4 варианта коробки передач с 12 скоростями

Вы также можете найти ряд настроек интерьера и экстерьера, доступных для DAF XD:

3 варианта отделки салона (Hexagon, Argenta, Natura)

Дополнительный «Надежный бампер»

Значки «Международный грузовик года 2023»

Выбор дефлекторов крыши для прицепов разной высоты

Покраска прицепа-самосвала «Начни будущее»

Дополнительные складные сиденья

Множество других возможностей индивидуальной настройки интерьера и экстерьера DAF XD

Разработчики с нетерпением ждут возможности увидеть, как вы настроите свой грузовик. Поделитесь своим первым путешествием в Twitter/X, Instagram и Facebook, используя хэштег #DAFXD!

Пришло время начать будущее с DAF XD! Теперь доступно в качестве бесплатного обновления для всех владельцев Euro Truck Simulator 2.