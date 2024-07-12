В Euro Truck Simulator 2 будут добавлены прицепы Kassbohrer

Последние несколько месяцев разработчики усердно работали над подготовкой еще одного пакета прицепов для Euro Truck Simulator 2 и, наконец, пришло время сообщить, что прицепы Kässbohrer появятся в игре!
Основанная в 1893 году компания Kässbohrer занимается разработкой транспортных средств, которые раздвинули границы машиностроения. Используя новейшие мировые технологии, Kässbohrer проектирует свои прицепы по самым высоким стандартам, что делает их более гибкими в поиске правильного транспортного решения для конкретных потребностей клиентов.
На этих скриншотах вы можете увидеть, какого прогресса достигла команда по транспортным средствам в переносе этих прекрасных прицепов в мир Euro Truck Simulator 2. Разработчики все еще усердно работают над тем, чтобы как можно скорее представить этот пакет прицепов игрокам и сообщат дату выпуска, как только будут уверены, что прицепы полностью готовы к выходу на виртуальные дороги!
Имейте в виду, что дополнение все еще находится в стадии разработки и конечный продукт может измениться до релиза.