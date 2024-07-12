В Euro Truck Simulator 2 будут добавлены прицепы Kassbohrer

Симулятор водителя большегрузов, действие которого разворачивается на дорогах Европы. Вам предстоит доставлять важные грузы в города Великобритании, Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, Польши и других стран.

Управление грузовиком с прицепом — это непростая задача. Придётся учитывать погодные условия, состояние дорожного покрытия, а также временные ограничения скорости при проезде через разные страны и города. Чтобы стать профессиональным дальнобойщиком, потребуются выносливость, реакция и знание правил дорожного движения.

Помимо карьеры водителя, игрок может открыть свой бизнес по грузоперевозкам. Для этого нужно нанять других дальнобойщиков, обеспечив их транспортом и топливом. Часть их доходов будет поступать вам — таким образом можно получать пассивный доход параллельно с личными рейсами.