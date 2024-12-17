В Euro Truck Simulator 2 добавили новые грузовики - Volvo FH Series

Сегодня мы очень рады объявить об официальном появлении Volvo FH Series 6 в Euro Truck Simulator 2! В качестве особого праздничного подарка мы также представляем его предшественника — Volvo FH Series 5. Огромное спасибо нашим партнерам из Volvo Trucks за их неоценимую поддержку в представлении этих исключительных грузовиков в игре!

Volvo FH Series 6

Теперь давайте посмотрим, что может предложить Volvo FH Series 6! Это идеальный грузовик для дальних и тяжелых перевозок, форма и мощность которого обеспечивают повышенную производительность. Его аэродинамический дизайн в сочетании с мощными двигателями повышает производительность и оптимизирует топливную экономичность.

Этот грузовик доступен в четырех вариантах кабины: Sleeper, Globetrotter, Globetrotter XL и Globetrotter XXL. Все это также доступно в варианте Aero. Это дает вам в общей сложности восемь вариантов каюты! Дальнобойщики также могут выбирать из семи вариантов двигателей мощностью от 420 до 780 л.с. и семи конфигураций шасси, включая 4x2, 6x2, 6x4 и 8x4.

Volvo FH Series 6 предлагает множество вариантов персонализации, включая различные передние решетки, бамперы и многое другое. Он также поставляется с широким выбором предварительно настроенных заводских цветов. Кроме того, вы можете выбирать между цифровой зеркальной системой камеры или традиционными стандартными зеркалами. В салоне представлены четыре варианта отделки салона — FH16, FH Dynamic, FH Progressive и FH Robust — с различными конструкциями сидений, соответствующими выбранной отделке.

Мы хотели бы поблагодарить Volvo Trucks за доверие и невероятные усилия, которые они вложили в это замечательное сотрудничество. Мы искренне ценим тесное сотрудничество, которое позволило нам ввести в игру этот совершенно новый грузовик вскоре после его появления в реальном мире. Для меня было честью работать вместе над этим интересным проектом!

Giveaway

Чтобы отметить особый случай выпуска этого столь востребованного грузовика, мы также проводим в социальных сетях специальный розыгрыш некоторых эксклюзивных товаров Volvo! Если вы хотите принять участие, просто сделайте снимок экрана вашего нового грузовика Volvo FH Series 6 из Euro Truck Simulator 2 в вашем любимом месте в игре и поделитесь им с нами в X/Twitter, Bluesky или Instagram, используя хэштег #VolvoFH6ETS2.

Volvo FH Series 5

Как мы уже упоминали ранее, мы также выпускаем Volvo FH Series 5! Это идеальный грузовик для дальних или региональных перевозок. Аэродинамическая кабина, обеспечивающая легкое движение на высокой скорости, помогает экономить энергию и обеспечивает водителю хороший обзор.

Этот усовершенствованный грузовик доступен в трех типах кабин: Sleeper, Globetrotter и Globetrotter XL. Дальнобойщики могут выбирать из семи различных конфигураций шасси (4x2, 6x2, 6x4 и 8x4) и семи двигателей мощностью от 420 до 750 л.с.

Кроме того, Volvo FH Series 5 предлагает множество настраиваемых функций, позволяющих персонализировать свой грузовик. Выбирайте из обширного выбора передних решеток, бамперов и многого другого! Он также поставляется с широким выбором предварительно настроенных заводских цветов. Интерьер доступен в четырех комплектациях — Dynamic, Progressive, FH16 и Robust — и может быть адаптирован с использованием различных дизайнов сидений, соответствующих комплектациям, и т. д. в соответствии с вашими предпочтениями.

Мы надеемся, что вам понравится ездить на этих современных грузовиках по дорогам Европы! Не забывайте следить за обновлениями Euro Truck Simulator 2.