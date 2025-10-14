В Euro Truck Simulator 2 добавили новый грузовик - DAF XF Electric

Встречайте новый грузовик в мире Euro Truck Simulator 2! Благодаря плодотворному сотрудничеству с DAF Trucks, DAF XF Electric присоединился к линейке электромобилей и дальнобойщики уже могут управлять им в разделе «Заказы агентств» в игре. Давайте взглянем на эту новинку!

DAF XF Electric относится к новому поколению моделей DAF и оснащён передовой полностью электрической системой привода PACCAR. В разделе «Заказы агентств» этот грузовик представлен в конфигурации шасси 4x2 и оснащён электродвигателем PACCAR EX-D2. Питание осуществляется от пяти аккумуляторных батарей общей ёмкостью 525 кВт/ч.

Эта модель также выделяется яркой бело-синей схемой окраски, изначально разработанной DAF Trucks, которая придает электрическому грузовику современный и своеобразный вид.

В кабине имеется дополнительное заднее боковое окно и складывающееся «кинотеатральное» пассажирское сиденье, что улучшает обзор из кабины и обеспечивает большую безопасность при движении по узким улицам Европы.

Как уже упоминалось ранее, переход на электромобили создаёт уникальные проблемы в виртуальном мире. Хотя разработчики усердно работают над созданием необходимой инфраструктуры, традиционные заправочные станции невозможно просто переоборудовать в зарядные станции без существенных изменений.

Именно поэтому DAF XF Electric в настоящее время доступен только в Заказах агентств с максимальным запасом хода 350 километров. Если у вас вдруг разрядится аккумулятор, за отдельную плату доступна услуга экстренной подзарядки. Разработчики уверены, что вам понравятся уникальные впечатления от вождения этого современного грузовика с его впечатляющим ускорением, скоростью и бесшумным, плавным ходом.

Это обновление не обнулит внутриигровую экономику, поэтому может пройти некоторое время, прежде чем появится заказ с новым электрическим DAF. Если вы не увидите его сразу, пожалуйста, наберитесь терпения и подождите немного в игре.