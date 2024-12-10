В Euro Truck Simulator 2 добавили новый грузовик - IVECO S-Way

Сегодня у нас есть потрясающие новости для вас, нашего #BestCommunityEver! Мы очень рады сообщить, что IVECO S-Way официально появился в мире Euro Truck Simulator 2!

Мы знаем, что многие из вас давно ждали этого момента. И благодаря замечательному сотрудничеству и поддержке со стороны IVECO, мы смогли ввести этот грузовик в игру, открыв новую захватывающую главу. А теперь без лишних слов давайте взглянем на то, что может предложить этот удивительный грузовик!

IVECO S-Way устанавливает новые стандарты топливной экономичности и дизайна, ориентированного на водителя. В симуляторе вы найдете конфигурацию Artic флагманской модели для дальних перевозок с самой большой кабиной Active Space для максимального комфорта.

Под капотом грузовика предлагается три варианта двигателей: мощностью 460 л.с., 500 л.с. и 580 л.с. В настоящее время игроки могут выбрать шасси 4x2, а в будущем обновлении появится вариант шасси 6x2. Грузовик в стандартной комплектации оснащен усовершенствованными зеркалами с камерой (традиционные зеркала доступны в качестве опции) и цифровым HMI (человеко-машинный интерфейс).

Персонализация – это то, где IVECO S-Way действительно сияет. Он поставляется с 22 предварительно настроенными заводскими цветами, включая фирменный зеленый металлик. В салоне предлагается три варианта отделки: стандартная, опциональная с хромированными вставками и верхняя с отделкой из углеродного волокна и итальянским флагом. Вы можете еще больше персонализировать свою поездку с помощью ряда аксессуаров, в первую очередь большого количества вариантов топливного бака и передней решетки.

Поднимите свои впечатления от грузоперевозок на новый уровень с IVECO S-Way. Начните свое путешествие сегодня и путешествуйте стильно на этой современной машине!

Мы надеемся, что вам понравится гонять эту красавицу по дорогам ETS2! Следите за обновлениями.