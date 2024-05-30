В Euro Truck Simulator 2 добавили новый грузовик - Renault Trucks E-Tech T

Renault Trucks E-Tech T - первый электро-грузовик, появившийся в Euro Truck Simulator 2 и теперь он доступен для доставок в разделе «Заказы агентств»! Продолжающееся партнерство разработчиков с Renault Trucks позволило добавить в игру этот ультрасовременный полностью электрический грузовик.

Renault Trucks E-Tech T имеет обычную кабину Renault T с совершенно новым интерьером и шасси 4x2. Трансмиссия состоит из трех электродвигателей, установленных рядом с коробкой передач в середине шасси, которые в совокупности обеспечивают мощность 490 кВт.

Грузовик оснащен новой полностью цифровой приборной панелью с двумя экранами. Кроме того, в передние стойки встроен датчик слепых зон. E-Tech T также использует рекуперативное торможение, что позволяет ему частично восполнять с помощью моторного или рабочего тормоза до 80% энергии, затраченной на ускорение.

Как и в реальном мире, переход на электромобили создает уникальные проблемы в виртуальном мире игры. Внутриигровая инфраструктура пока не полностью готова для поддержки электромобилей. Заправочные станции, изначально предназначенные для грузовиков, работающих на традиционном топливе, не могут легко стать электрическими зарядными станциями без серьезных модификаций.

В настоящее время разработчики приступают к экспериментальной фазе - первым шагам на пути к электрификации игры. Именно поэтому E-Tech T, наряду с несколькими другими электрическими грузовиками, запланированными на будущее, будет представлен в специальном режиме и будет доступен только через раздел «Заказы агентств». При этом длина доставки для E-Tech T ограничена 300 км. На случай, если у вас закончится электричество в дороге, воспользуйтесь услугой экстренной подзарядки, которая поможет вам за определенную плату.

Это обновление не приведет к сбросу внутриигровой экономики, поэтому может потребоваться некоторое время, прежде чем новый E-Tech T появится в вашей игре. Пожалуйста, наберитесь терпения и подождите некоторое время в игре, если сразу не увидите доставки с новым грузовиком.