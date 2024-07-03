В Euro Truck Simulator 2 добавили новый грузовик - Scania S BEV

Scania Trucks присоединяется к линейке электромобилей в Euro Truck Simulator 2 с аккумуляторными электромобилями Scania 40 S и 45 S, которые теперь доступны для езды через раздел «Заказы агентств». Готовы к новой энергии? Давайте поближе познакомимся с этой новинкой!

Модели Scania 40 S и 45 S, представленные в ETS2, созданы на базе Scania серии S с шасси 4x2 и оснащены шестиступенчатой ​​коробкой передач в сочетании с тремя электродвигателями с постоянной выходной мощностью 400/450 кВт (540/610 л.с.). Благодаря аккумулятору емкостью 624 кВтч он может проехать до 520 км за одну поездку, в зависимости от полной массы прицепа.

В салоне есть несколько специфических изменений для электрического варианта. Специальные для BEV датчики представлены вместе с обновленным интерьером, который включает в себя индикаторы слепых зон, встроенные в передние стойки, электронный стояночный тормоз, а также некоторые небольшие изменения в приборной панели водителя.

Также для Scania S BEV была воссоздана специальная окраска. Водители могут наслаждаться грузоперевозками и доставкой грузов в раскраске «Take Charge» с градиентом «Glacier White» и синим цветом и надписями «100% Electric» и «Take Charge».

Как уже говорилось ранее, переход на электромобили создает уникальные проблемы в виртуальном мире игры. Хотя разработчики продолжают усердно работать над поддержкой инфраструктуры электромобилей, заправочные станции, изначально предназначенные для автомобилей, работающих на традиционном топливе, не могут легко стать электрическими зарядными станциями без серьезных модификаций.

В настоящее время разработчики приступают к экспериментальной фазе - первым шагам на пути к электрификации игры. Именно поэтому Scania 40 S и 45 S BEV, а также несколько других электро-грузовиков, запланированных на будущее, будут представлены в специальном режиме и будут доступны только через раздел «Заказы агентств». При этом длина доставки ограничена 350 км. На случай, если у вас закончится электричество в дороге, воспользуйтесь услугой экстренной подзарядки, которая поможет вам за определенную плату.

Это обновление не приведет к сбросу внутриигровой экономики, поэтому может потребоваться некоторое время, прежде чем новая электрическая Scania появится в вашей игре. Пожалуйста, наберитесь терпения и подождите некоторое время в игре, если сразу не увидите доставки с новым грузовиком.