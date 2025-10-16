В Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator стартовало хэллоуинское событие Ведьмы Бракенрича

Приготовьтесь встретить этот Хэллоуин в событии «Ведьмы Бракенрича » - захватывающем повороте в привычном дальнобойном путешествии, где тайны и испытания встречаются на открытой дороге. Приключение начинается сегодня в Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator!

В этом году разработчики просят вас помочь достичь общей цели сообщества - 1 500 000 доставок. Это огромная цифра, но они знают, что #ЛучшееСообществоВсехВремён не знает границ! И, как вы увидите, вас ждёт много новых интересных событий!



За завесой нашего мира лежит Бракенрич - мистическое царство, окутанное легендами и охраняемое тремя ведьмами стихий. Теперь, через мерцающие порталы, появляющиеся повсюду, вы приглашаетесь в эту зачарованную долину, чтобы пересечь туманные болота, пробраться сквозь жуткие леса и проложить себе путь к древнему замку Бракенхельм. Помогите ведьмам и жителям деревни в этот Хэллоуин, пройдя через заколдованные болота и доставив жизненно важные припасы. Царство ждёт вашей смелости - и вашего прибытия.



Ваша личная цель? Выполните 15 доставок на Хэллоуин по любой территории, обслуживаемой грузовиками, включая 3 доставки в замок Бракенхельм и 3 доставки из замка. Вдобавок ко всему этому, вас также призывают помочь распространить жуткий и весёлый дух Хэллоуина по всему миру, доставляя праздничные товары в города.

В этом году Ведьмы Бракенрича предлагают завораживающе впечатляющую новую тему для рабочего стола, которая будет активна во время празднования Хэллоуина. Вам понравится живая и жуткая атмосфера, которую она создаёт!

Правила события «Ведьмы из Бракенрича»:

Используя внешние контракты с подключенным профилем World of Trucks в Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator или обеих играх, цель сообщества - осуществить 1 500 000 доставок хэллоуинских угощений и припасов в любой город или из любого города, включая таинственную страну Бракенрич, где вашим пунктом назначения будет замок Бракенрич.



В этом событии можно доставить 4 типа грузов:

Хэллоуинские угощения

Хэллоуинские костюмы

Хэллоуинские травы и специи

Хэллоуинские поделки

Ваша личная цель - выполнить 15 доставок на Хэллоуин по любой территории, включая 3 доставки в замок Бракенхельм и 3 доставки из него, используя Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator или обе игры.

Ваша дополнительная цель - найти Дом Ведьмы, спрятанный в стране Бракенрич, доехав до него.

Награды



Персональные: Игроки, выполнившие 15 или более обязательных доставок на Хэллоуин, получат уникальное достижение «Мир грузовиков» и зачарованный предмет для кабины «Ведьмин компас» в инвентаре Steam.

Сообщество: Когда цель сообщества - сделать 1 500 000 доставок на Хэллоуин - будет достигнута и если игрок также достигнет своей личной цели, то он получит предмет «Черная кошка» в качестве предмета инвентаря Steam.

Исследование: Когда игрок обнаружит Дом Ведьмы, спрятанный в землях Бракенрича, он получит аксессуар Spooky Horn в качестве предмета инвентаря Steam.

Портал в Бракенрич появится, как только вы примете груз события, отправляющийся в замок Бракенхельм. Найдите его на карте (значок спирали) и направляйтесь к нему. Ищите искры на падающих осенних листьях!

Покинув Бракенрич с грузом, вы доберётесь до пункта назначения, без груза вас отправят в случайный город для выполнения нового задания.



Примечание: Чтобы получить награду сообщества, необходимо выполнить как минимум свою личную цель в Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator или в обеих играх. Каждая награда будет доступна в инвентаре Steam как для Euro Truck Simulator 2, так и для American Truck Simulator. После выполнения задания получите награду на странице «События» в своём профиле World of Trucks.



Событие завершится в воскресенье, 17 ноября, в 02:59 по Москве.