В Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator стартует мероприятие - Экспресс Купидона

Отпразднуйте День святого Валентина вместе с нами, приняв участие в нашем последнем мероприятии World of Trucks — Экспресс Купидона!

На протяжении веков День святого Валентина был празднованием обмена любовью и вдумчивыми подарками с самыми близкими к нашим сердцам. В этом году традиция продолжается с бесчисленными милями, чтобы покрыть и подарки Валентина. Каждая доставка распространяется немного больше радости, делая этот сезон любви еще ярче.

Я курьера Купидона на ходу,

С подарками любви на буксире.

Каждая посылка, завернутая нежной заботой,

Чтобы распространить радость, которую мы знаем.

Через извилистые дороги и фиолетовое небо,

Мой трейлер наполнен

Каждая коробка в форме сердца и лук с лентой

Приносит любовь к тем, кто дорогой.

И когда последний подарок будет размещен,

Под звезд, которые сияют,

Я найду дорогу к тебе домой,

Мой заветный валентирь.

Мы приглашаем вас, наш #BestCommunityEver, поделиться любовью в этом сезоне! Независимо от того, доставляете ли вы особую возлюбленную или помогаете другим соединиться, давайте соберутесь вместе, чтобы достичь цели сообщества 600 000 подарков Валентина, поставленных любимым по всему миру. Наши трейлеры на тему валентинки загружаются и ждут, когда вы разверните!

Вот ваш шанс создать романтическую работу по краской для вашего грузовика, используя DLC Vailentan's Paint Pack для ETS2 или ATS!

Чтобы достичь своей личной цели, поставьте 14 подарков Валентина. В знак нашей признательности, вы получите захватывающие награды, в том числе особый мир достижений грузовиков. Не пропустите - повеселитесь и распространяйте любовь!

Правила:

Используя внешние контракты, с миром профиля, связанного с грузовиками, в Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator или обоих, цель сообщества состоит в том, чтобы достичь 600 000 поставки груза Valentine, из любого города на любой территории грузоперевозок.

Когда игрок завершает 14 поставки валентинки, представляет груз на любых территориях грузоперевозок в любой игре, он достигнет их личной цели.

Награды:

Личные: игроки, которые завершают 14 или более поставки Valentine Presents Cargo, получат уникальный мир достижений грузовиков, а также предмет Dashboard Neon Heart в качестве предмета Steam Inventory для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator.

Сообщество: Когда цель сообщества - достижение 600 000 поставки Valentine Presents Cargo из любого города, и если игрок также достиг их личной цели, то они получат кости Купидона, который висят в качестве предмета Steam Investory для своей кабины.

Примечание. Чтобы претендовать на любую вознаграждение сообщества, вы должны достичь хотя бы своей личной цели в Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator или обоих. Каждая награда будет предмет Steam Inventory как для Euro Truck Simulator 2, так и для American Truck Simulator. После завершения, претендуйте на свою награду на странице событий в вашем профиле мира грузовиков.

Мероприятие будет завершено в среду 26 февраля в 23:59 UTC.

Вытащите свое сердце с помощью Пакет «Экспресс Купидона»! Эта сердечная коллекция включает в себя Simulator American Truck, Euro Truck Simulator 2 и пакет валентных работ Валентина для обеих игр. Независимо от того, принадлежит ли ваше сердце на шоссе или вы планируете романтический конвой с кем-то особенным, не позволяйте этой загруженной любовной сделке пройти мимо вас! Проверьте это в Steam только в течение ограниченного времени.