В Euro Truck Simulator 2 планируют добавить новые прицепы TIRSAN

TIRSAN появится в Euro Truck Simulator 2!

Некоторое время назад вы, возможно, заметили несколько тизеров, намекающих на возможность появления нового контента на ETS2. Сегодня мы рады поделиться со всеми вами и объявить, что…

TIRSAN — ведущий производитель высококачественных прицепов для коммерческого использования, базирующийся в Турции. Компания работает уже более 45 лет и завоевала прочную репутацию благодаря своим инновационным проектам, исключительному качеству сборки и превосходному обслуживанию клиентов.

Предлагая широчайший ассортимент продукции на рынке полуприцепов для удовлетворения потребностей различных отраслей, TIRSAN производит прицепы для самых разных отраслей, включая транспорт, логистику, строительство и сельское хозяйство. Их продукция известна своей долговечностью, эффективностью и безопасностью, что делает ее предпочтительным выбором для бизнеса и лидером в Турции.

Нам не терпится показать вам, что мы приготовили для TIRSAN в Euro Truck Simulator 2 и что нас ждет в будущем. Мы прекрасно провели время, встретившись и пообщавшись с их командой, и мы благодарим их за предоставленную нам возможность встретиться и поработать с ними.

Мы с нетерпением ждем возможности поделиться новыми новостями о разработке, фотографиями прогресса и многим другим в ближайшем будущем! До тех пор не забудьте подписаться на наши каналы в социальных сетях (Twitter, Facebook, Instagram, TikTok), чтобы быть в курсе последних новостей, обновлений и, возможно, даже парочки тизеров.