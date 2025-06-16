В Euro Truck Simulator 2 появится возможность стать водителем автобуса

Студия SCS Software сообщила о начале работы над крупным обновлением для Euro Truck Simulator 2, которое добавит в игру возможность управлять автобусом. Ранее разработчики опубликовали тизер, не раскрывая подробностей, но теперь подтвердили, что работают над новой функцией.
Обновление находится на раннем этапе производства и создаётся отдельной командой. Уже началось проектирование автобусных остановок по всей карте в игре. Пока неизвестно, удастся ли перевозить пассажиров между странами. Разработчики подчеркнули, что давно хотели реализовать эту механику и надеются, что она понравится фанатам, открыв новые игровые возможности.
SCS Software продолжит работу и над другими крупными обновлениями. В частности, в разработке находится дополнение, посвящённое Исландии. В нём появится кольцевая дорога Хрингвегюр - главная автомагистраль страны. Дата выхода обновления с автобусами пока не объявлена.
Складывается такое ощущение,что у них закончились идеи....
Ну как бы, такое уже давно реализовано модами, правда, разве что, без автобусных остановок. Но думаю за тот год, что я отдыхаю от этой игры и их уже добавили.
примерно тоже самое хотел написать ) Тоже примерно года два почти не играю в ETS .. Разве что редко и то минут по 15
ну это выйдет через год два )