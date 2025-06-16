В Euro Truck Simulator 2 появится возможность стать водителем автобуса

Студия SCS Software сообщила о начале работы над крупным обновлением для Euro Truck Simulator 2, которое добавит в игру возможность управлять автобусом. Ранее разработчики опубликовали тизер, не раскрывая подробностей, но теперь подтвердили, что работают над новой функцией.

Обновление находится на раннем этапе производства и создаётся отдельной командой. Уже началось проектирование автобусных остановок по всей карте в игре. Пока неизвестно, удастся ли перевозить пассажиров между странами. Разработчики подчеркнули, что давно хотели реализовать эту механику и надеются, что она понравится фанатам, открыв новые игровые возможности.

SCS Software продолжит работу и над другими крупными обновлениями. В частности, в разработке находится дополнение, посвящённое Исландии. В нём появится кольцевая дорога Хрингвегюр - главная автомагистраль страны. Дата выхода обновления с автобусами пока не объявлена.